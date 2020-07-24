حملة إلكترونية للتدوين ضد جرائم قتل النساء باسم الشرف بالأردن.. فيديو

أذاعت فضائية الغد العربي تقريرا جاء من خلاله تصدر وسم "صرخات الأردنيات" مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا "تويتر"، في حملة إلكترونية غاضبة من استمرار جرائم قتل النساء والفتيات في المملكة بذرائع مختلفة.





وحمل وسم "صرخات الأردنيات" العديد من قصص القتل والظلم التي تعرضت لها نساء أردنيات ذهبن ضحايا عنف ذكوري مجتمعي، وسط مطالبات بتعديل القوانين والتشريعات وتغليظ العقوبات بحق الجناة.





تأتي الحملة الإلكترونية بالتزامن مع الدعوة لوقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل، لمخاطبة الجهات الرسمية بضرورة العمل على وقف الجرائم ضد النساء وتغليظ العقوبات بحق مرتكبيها.





وتريد الجهات القائمة على هذه الوقفة، إلغاء وتعديل قوانين الحماية الأسرية وفي مقدمتها المادة 340 من قانون العقوبات الأردني التي تبيح العذر المخفف في جرائم قتل النساء التي يبررها المجتمع.