القصة الكاملة لـ لعلاقة علياء بسيوني وأحمد سعد.. أبرز أزماته العاطفية.. وتفاصيل انفصاله عن سمية الخشاب وريم البارودي

ظهر الفنان أحمد سعد، مع مصممة الأزياء علياء بسيوني، في أكثر من مناسبة، الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل عن طبيعة تلك العلاقة، وقال سعد في تصريحات صحفية إنه بالفعل تجمعهما قصة حب وإن خطوبتهما ستكون في الشهر المقبل.. وتعرض سعد لأزمتين عاطفيتين في حياته الفنية:









أحمد سعد وسمية الخشاب





بدأت القصة بشوشرة وانتهت بغموض.. لم تنبئ تلك السعادة التي غمرت وجه سمية الخشاب وأحمد سعد أن الثنائي سوف ينفصلان على تلك الحالة من التسريح بغير إحسان.









أحمد سعد فاجأ الجميع بمنشور على حسابه الشخصي بـ انستجرام «أنا قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب.. أتمنى لها السعادة والتوفيق وأتمنى ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي .... اولادي».









لم يتحدث سعد بعد ذلك عن أسباب أو دوافع أو كواليس بينما اختار أن يُصدِر صورة أبنائه من زوجته السابقة في واجهة المشهد، مانحا انطباعا لدى الجمهور بأن الإختيار قد تم حسمه لصالح أسرته على حساب سمية الخشاب.









سمية قابلت الأمر بهدوء لا متناهٍ، فنشرت صورا لها من جلسة تصوير أشرقت فيها باللون الأصفر وعنونت ابتسامتها واجهة الصورة في رسالة واضحة بأن الانفصال جاء وفقا لرغبتها البحتة عن رضا نفس واقتناع تام.









أحمد سعد وسمية الخشاب..الحكاية لم تنته عند هذا الإنفصال الهادي، إذ قررت سمية الخشاب أن تفجر مفاجأة بأن الانفصال لم يحدث بعد مثلما صرح سعد.









قالت سمية لبرنامج trending، على قناة mbc4 الفضائية قالت خلاله إنها لم تطلق بعد من أحمد سعد، مشيرة إلى أنها رفعت دعوى طلاق من الأخير للضرر، وحتى الآن لم يصدر الحكم في القضية.









كما أعلنت سمية الخشاب في وقت لاحق أنها تعرضت للضرب المبرح من طليقها أحمد سعد، مما تسبب فى تهتك الطحال وأدى إلى خضوعها لعملية جراحية لاستئصاله.









أحمد سعد وريم البارودي









أثارت حلقة أحمد سعد مع الإعلامية بسمة وهبة فى برنامج شيخ الحارة، جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعى، خاصة فيما يتعلق بتصريحاته عن سمية الخشاب وريم البارودى.









وكشف سعد الكثير من أسراره الشخصية التي تحدث عنها لأول مرة ولا سيما طلاقه للفنانة سمية الخشاب غيابيا ودون علمها، مشيرا الى أنه لا صحة لما ادعته أنها كانت قد حركت دعوى خلع ضده.









وأعلن سعد انفصاله عن سمية الخشاب، بعد زواج دام عامين، صباح يوم 28 مارس 2019، وتثبت الوثيقة أنه طلقها رسميا على يد مأذون بعد هذا التاريخ بيومين.









لتخرج بعده مباشرة الفنانة سمية الخشاب وتعلن من خلال المذيعة بوسي شلبي التي استضافتها في برنامج "أحلى النجوم"، أنها رفعت قضية خلع للانفصال عن أحمد سعد، ولمحت إلى إساءته معاملتها وتعديه عليها بالضرب.









وأضاف أحمد سعد، عبر البرنامج المذاع على قناة القاهرة والناس، أن سمية الخشاب طلبت من ريم البارودي أن أغنى تتر أحد أعمالها، ولم أتقرب منها في ذلك الوقت بل كانت هناك علاقة روحانية تجمعنا لقربي الشديد من ربنا في ذلك الوقت ومعظم حديثنا عن ذلك.









وتابع قائلًا: إن ريم البارودي تنازلت عن كل حقوقها عند طلاقها، ولكن ظهرت بعد ذلك في البرامج تبكي، وتساءل "لماذا لم تبكِ عند المأذون؟"، لو حدث "كنت رجعتها".









وأضاف قائلًا: أنا أحترم شخصية ريم جدًا وأحبها في اللقاءات التليفزيونية لأنها بتبقى "كيوت أوي"، ولكن في الحقيقة شخصيتها مختلفةـ وبالرغم من موافقتها على طلاقنا إلا انها لم توافق على ارتباطى بغيرها، مشيرا إلى أن زواجهما استمر 6 أيام فقط.









وقال سعد إنه انفصل عن سمية الخشاب بعد علمه بسفرها خارج مصر دون إذنه أو معرفته وهذا كان سببا في انفصالهما للمرة الثالثة دون رجعة.









وأضاف : الخلافات كانت مستمرة بينى وبين سمية على مدار أشهر قبل الزواج، ولكنها وصلت إلى طريق مسدود، ورغم أننى وجدت فيها ضالتى بعد فترة عانيت فيها من الضياع والفوضى، ولكنها لم تكن أمينة على نفسى وأموالى.









أحمد سعد تحدث عن المجهود الذى كان يبذله حتى يؤمن مستقبله، ويحاول أن يدخر بعض الأموال بعد أن كان ينفق ببذخ قبل الزواج، واكتملت سعادته عندما نصحته أن يشترى بيتا حتى تزيد قيمته بدلا من ركود الأموال، وقرر ان يكتب المنزل باسم زوجته ويدفع أقساط المنزل بشيكات باسمها.









واختتم حديثه للبرنامج : شعرت بقلق بعد فترة فطلبت منها أن نذهب لنقل ملكية الشقة باسمى، فى البداية تهربت ثم رفضت وبعدها عرضت أن تدفع لى قيمة الشقة الأصلية بالرغم من ارتفاع سعرها خلال عام ونصف العام، فكتبت "شيك" بحوالى ربع المبلغ وعرضته علىّ، وهنا كانت الصدمة.