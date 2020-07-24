أرخص بـ 250 دولار.. أمازون تقدم خصما كبيرا على هاتف سامسونج +Galaxy S20

1200 دولارا أمريكيا. يعد هاتف +Galaxy S20، هو واحد من أفضل هواتف سامسونج التي أطلقت مؤخرا، ولكن سعره الباهظ الثمن، قد يجعلك لا تفكر في شراؤه، حيث يتوفر إصدار الجيل الخامس 5G ،من هاتف Samsung Galaxy S20، بسعر





ولحسن الحظ، يضيف موقع أمازون Amazon، كل شهر عروض وخصومات محدودة على أفضل هواتف سامسونج، حيث يمكنك الحصول على هاتف Galaxy S20، مقابل 950 دولارا فقط (أي مايعادل 15184 جنيها مصريا)، مما يعني أنه يمكنك شراء الهاتف أقل من سعره الأصلي بـ 250 دولار، بحسب ما ذكره موقع "engadget" التقني.









ويتمتع هاتف +Galaxy S20، بعدسات 5x optical zoom، و بشاشة أكبر من سلسلة هواتف Galaxy S 10، كما يحتوى على معالج سامسونج الأحدث Exynos 990، الذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.





ويضم هاتف +Galaxy S20، كاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل، إلى جانب عدسة مقربة Telephoto ، لدعم التقريب البصري Periscope System، بالإضافة إلى ميزات تكبير رقمي محسن يدعم التكبير حتى 30 مرة بفضل تقنية Space Zoom.





ويحتوي هاتف S20، على بطارية سعتها 4000 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 واط، بالإضافة إلى شاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X، بقياس 6.2 بوصة، وبجودة عرض الـ QHD+ وبدقة 1440×3200 بكسل، تدعم معدلى تحديث للشاشة بتردد 60 و120 هرتز.



