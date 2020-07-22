سامسونج تعلن عن هاتفها الأرخص ضمن سلسلة A.. تعرف على السعر والمواصفات

كشفت سامسونج Samsung ، عن هاتفها الذكي الأحدث Galaxy A01 Core، الذي يعد الأرخص سعرا في سلسلة A، وقد أطلقته الشكركة الكورية بشكل خاص بإصدار Go من أندرويد 10 في إندونيسيا.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف سامسونج A01 Core، بشاشة من نوع PLS LCD بقياس 5.3 بوصة، وبدقة +HD مع نسبة أبعاد 18.5:9، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وعلى ظهره هناك كاميرا واحدة بدقة 8 ميجابكسل.









ويأتي هاتف Galaxy A01 Core، بهيكل من البلاستيك مع نمط يشبه التلال في الخلف، ويعمل بمعالج رباعي النوى من نوع MediaTek MT6739 الذي أُطلق في عام 2017، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 1 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 أو 32 جيجابايت.









ويحتوي هاتف A01 Core، على بطارية بقوة 3000 ميللي أمبير في الساعة، ويتوفر هاتف سامسونج الجديد بثلاثة ألوان هي الأزرق والأسود والأحمر، بسعر يعادل 74 دولار أمريكي (أي مايعادل 1181 جنيها مصريا)، ولكنه متاح للبيع حاليا في إندونيسيا خلال عرض سينتهي في 23 يوليو الجاري، مقابل سعر 67 دولار أمريكي.





الجدير بالذكر أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعتزم الإعلان عن خمسة منتجات جديدة خلال حدثها المرتقب Galaxy Unpacked في 5 أغسطس 2020، الذي من المقرر أن فيه عن سلسلة هواتف Galaxy Note 20.