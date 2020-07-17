سامسونج تكشف عن هاتف Galaxy M01s منخفض التكلفة.. تعرف على السعر والمواصفات

+ HD ، بقياس 6.2 بوصة. كشفت شركة سامسونج Samsung ، النقاب اليوم الخميس، عن أحدث إصدارات سلسلة هواتف جلاكسي M، ويطلق عليه اسم Galaxy M01s، ويجلب الجهاز شاشة عالية الدقة، بقياس 6.2 بوصة.









ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف سامسونج منخفض التكلفة، بسعر 133 دولارا، أي ما يعادل 2124 جنيها مصريا، ويمتاز هاتف جلاكسي M01s، بمعالج من نوع Helio P22، بالإضافة إلى ماسح بصمات الإصبع على ظهر الجهاز، وتتشابه باقي المواصفات مع سابقه الذي أطلق الشهر الماضي Galaxy M01

















- مواصفات هاتف Galaxy M01s:





يأتي هاتف Galaxy M01s، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.2 بوصة، وبجودة عرض + HD، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل.









ويعمل هاتف Galaxy M01s، بمعالج من نوع Helio P22، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام 3 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، كما يعمل بواجهة One UI Core 1.1، المرتكزة على نظام التشغيل Android 9 Pie.









ويقدم هاتف Galaxy M01s، كاميرا خلفية مزدوجة، العدسة الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر ثانوي لعمق التصوير بدقة 2 ميجابيكسل، كما يوجد مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية من الجهاز.









ويحتوي هاتف Galaxy M01s، على بطارية بقوة 4000 ميللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن عبر منفذ micro USB، ويتوفر الهاتف بلونين هما الأزرق والرمادي بسعر 133 دولارا، وسيكون متاحا للبيع عبر متجر سامسونج على شبكة الإنترنت.