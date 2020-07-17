AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

سامسونج تكشف عن هاتف Galaxy M01s منخفض التكلفة.. تعرف على السعر والمواصفات

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:02 ص
هاتف Galaxy M01s
هاتف Galaxy M01s
Advertisements
شيماء عبد المنعم
كشفت شركة سامسونج Samsung، النقاب اليوم الخميس، عن أحدث إصدارات سلسلة هواتف جلاكسي M، ويطلق عليه اسم Galaxy M01s، ويجلب الجهاز شاشة عالية الدقة +HD، بقياس 6.2 بوصة.


ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف سامسونج منخفض التكلفة، بسعر 133 دولارا، أي ما يعادل 2124 جنيها مصريا، ويمتاز هاتف جلاكسي M01s، بمعالج من نوع Helio P22، بالإضافة إلى ماسح بصمات الإصبع على ظهر الجهاز، وتتشابه باقي المواصفات مع سابقه الذي أطلق الشهر الماضي Galaxy M01.




- مواصفات هاتف Galaxy M01s:

يأتي هاتف Galaxy M01s، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.2 بوصة، وبجودة عرض +HD، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل.

Samsung Galaxy M01s unveiled with 6.2-inch LCD, Helio P22 and 4,000 mah battery

ويعمل هاتف Galaxy M01s، بمعالج من نوع Helio P22، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام 3 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، كما يعمل بواجهة One UI Core 1.1، المرتكزة على نظام التشغيل Android 9 Pie.


ويقدم هاتف Galaxy M01s، كاميرا خلفية مزدوجة، العدسة الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر ثانوي لعمق التصوير بدقة 2 ميجابيكسل، كما يوجد مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية من الجهاز.


ويحتوي هاتف Galaxy M01s، على بطارية بقوة 4000 ميللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن عبر منفذ micro USB، ويتوفر الهاتف بلونين هما الأزرق والرمادي بسعر 133 دولارا، وسيكون متاحا للبيع عبر متجر سامسونج على شبكة الإنترنت.
Samsung Galaxy M01s unveiled with 6.2-inch LCD, Helio P22 and 4,000 mah battery
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاومي تنافس سامسونج بقوة .. أفضل هواتف أندرويد الأكثر مبيعا في العالم

سامسونج تستعد للإعلان عن هاتفي Galaxy M01 وM11.. تعرف على موعد ومكان الإطلاق

قريبا.. أوبو تطلق سلسلة هواتف متوسطة المواصفات.. تعرف على سعر Oppo A11k

أوبو أبرزهم.. أفضل 5 هواتف تدعم شبكة الجيل الخامس 5G

أفضل هواتف سامسونج للفئة المتوسطة في 2020

بسعر مخفض.. سامسونج تعتزم طرح هاتف Galaxy A01 Core قريبا

ترشيحاتنا

حتيتة: المركزي الليبي حوّل ودائع ضخمة إلى بنوك التنمية في إثيوبيا

3 لاعبين كانوا عمود زيدان الفقري من أجل حسم لقب ريال مدريد الدوري الإسباني

عداد كورونا فى مصر.. الصحة: 85771 مصابا.. و26691 شفاء.. و4120 وفيات.. تسجيل 928 إصابة جديدة اليوم

رياضية ملهمة.. طفلة ولدت بدون ساقين تحقق حلمها في أن تصبح لاعبة جمباز

متحدث الرئاسة: حفيد عمر المختار كان يجلس إلى يمين الرئيس اليوم

الصحة: تسجيل 928 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 53 وفاة

AdvertisementS

خبير أوبئة يكشف سر تراجع وإصابات ووفيات فيروس كورونا فى مصر

مصطفى الفقي يعلن مفاجأة: سد النهضة مبني على أراض تابعة لـ مملكة مصر

القصة الكاملة لـ الرجل الأخضر مقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي.. أصاب ضابط وأمين شرطة بقطع في الأوتار.. وهتف: الله أكبر

الخارجية الأمريكية: تركيا أقحمت نفسها في ليبيا وتعد لهجوم على سرت

وفاة ابنة الراحل شفيق نور الدين

مصر للطيران: إجراء اختبار PCR قبل السفر إلى أبوظبي وبودابست

المسماري: كلمات الرئيس السيسي تحولت إلى أفعال على الأرض

الرقابة الإدارية: سقوط مسئولين بالتعليم في القليوبية برشوة ١.٤ مليون جنيه

كهربا يخرج من حسابات الأهلي إجباريًا.. وفايلر يمنح الفرصة لـ صالح جمعة

سنخرج أمام نابولي في دوري الأبطال.. تصريح غاضب من ميسي بعد خسارة الدوري الإسباني

العناية الإلهية أنقذت الركاب.. لحظة تفحم سيارة أجرة فى شارع العشرين بالجيزة.. فيديو

نائب وزير خارجية سابق: الموقف الإثيوبي بشأن سد النهضة محير ومتخبط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رياضية ملهمة.. طفلة ولدت بدون ساقين تحقق حلمها في أن تصبح لاعبة جمباز

في أوج ثقتها وقوتها.. خبيرة لغة جسد تحلل شخصية ميجان ماركل في أحدث ظهور لها

10 صور من فيلم صاحب المقام قبل طرحه في العيد