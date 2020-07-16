قريبا.. سامسونج تستعد للإعلان عن هاتف Galaxy M31s.. فيديو

وتستعد الشركة الكورية حاليا، للإعلان عن خليفته Galaxy M31s، والذي من المقرر أن يتم الكشف عنه في الأسواق الهندية قبل نهاية الشهر الجاري. كشفت شركة سامسونج Samsung، النقاب عن هاتف Galaxy M31 ، في شهر فبراير الماضي،





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيصبح هاتف Galaxy M31s ، متاحا للبيع رسميا في شهر أغسطس، وسيتم طرحه للبيع بسعر يعادل 265 دولار أمريكيا.









وقد طرحت شركة سامسونج هاتفها السابق Galaxy M31، في الأسواق الهندية في شهر فبراير الماضي، بسعر يعادل 208 دولارات، للنسخة التي تأتي بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام.









ويتشارك الهاتفان في نفس المواصفات تقريبا، حيث يأتي هاتف M31s، بنفس نوع المعالج Exynos 9611، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت، وكما يعمل الهاتف بواجهة المستخدم Samsung One UI، والمرتكزة على نظام التشغيل Android 10.





وسيضم الهاتف كاميرا خلفية رباعية، مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابيكسل، إلى جانب شاشة من نوع Super AMOLED، تحتوي على نوتش على هيئة ثقب مخصص للكاميرا الأمامية.





وحسبما ورد في التسريبات السابقى، سيتميز هاتف Galaxy M31s، ببطارية عملاقة تدعم الشحن السريع بقدرة 22.5 واط، إلى جانب مستشعر للبصمة تحت الشاشة.