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فن

سفر عبر الزمن.. جنان علمي في إعلان فيلم الغسالة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:12 م
فيلم الغسالة
فيلم الغسالة
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محمد نحلة - سعيد فراج
طرحت شركات نيو سينشري وأفلام مصر العالمية وسينرجي للإنتاج الفني، الإعلان الرسمي لـ فيلم الغسالة، المنتظر عرضه في دور العرض المصرية والدول العربية  بموسم عيد الأضحى. 


وظهر بـ إعلان فيلم الغسالة، شئ من الجنان العلمي، إذ احتوى على ثلاثة عناصر، هي: سفر عبر الزمن وغسالة ضائعة والفار زنفل، فيكشف الفيلم عن مجموعة من الشخصيات التي سافرت إلى التسعينيات لحل مشكلة ما، ويبدو أنهم عالقون في هذا الزمن، وخلال ذلك تدور بينهم مطاردات وصراعات بالأسلحة في إطار كوميدي. 


الغسالة يشارك في بطولته محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى: محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا. 


الفيلم من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، وتدور أحداثه حول عمر، الذي يحاول استخدامها كآلة زمن للتخلص من الشوائب التي تمنعه من الارتباط بحب حياته. 


وفي الغسالة يعود الثنائي أحمد حاتم وهنا الزاهد إلى التعاون مجددًا بعد فيلم قصة حب الذي حقق نجاحًا في موسم عيد الحب 2019. الفيلم من إنتاج نيوسنشري وأفلام مصر العالمية وسينرجي فيلمز، وتوزيع داخلي لشركة دولار فيلم، وخارجي لشركة N Star، وتتولى MAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم.

الإعلان الرسمي لفيلم "الغسالة".. في عيد الأضحى بجميع دور العرض - مصر والوطن العربي

غسلة العيد! الإعلان الرسمي لفيلم #الغسالة #دارت_الغسالة ودورتها في عيد الأضحى بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي

تم النشر بواسطة ‏‎New Century Production‎‏ في الجمعة، ٢٤ يوليو ٢٠٢٠
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