الحركة الوطنية: مشاركتنا بانتخابات الشيوخ لدفع عجلة الديمقراطية ودعم الرئيس في بناء مصر الحديثة

أكد حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب، أنه يشارك في انتخابات مجلس الشيوخ بخيرة أبنائه، لدعم التجربة الديموقراطية التي تستهدف توسيع دائرة المشاركة السياسية علي طريق الديمقراطية وتحقيق مشاركة أوسع في مجالات التشريع بأن تمر من خلال المجلسين مجلس النواب ومجلس الشيوخ ومن ثم تكون اكثر دقة وهو أمر يعطي حماية أوسع للتشريع.





قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن مجلس الشيوخ يهتم ببحث ودراسة مايراه كفيلا بحماية السلام الاجتماعي والديمقراطية وحقوق الانسان ويبحث ويقرر سياسة واستراتيجيات التعليم والصحة والإسكان وتنمية الإنسان المصري والاهتمام بالشباب والمرأة ودراسة الخطة القومية الاجتماعية والاقتصادية ويرامج بناء مصر الحديثة فضلا علي موافقته علي الاتفاقيات الدولية التي تمس السيادة والاستقلال الوطني ويختص بدراسة وإبداء الرأي في تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور كل ذلك وغيره يفرض علي هذا المجلس أن يضم صفوة المصريين من كل قوى المجتمع المصرى.





وأكد اللواء رؤوف السيد علي، أن الحزب يقف مؤيدا ومساندا للقيادة السياسية الممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يسعي لبناء دولة جديدة تقوم علي العلم والعمل والتكنولوجيا بناء الديمقراطية أن هذا المجلس الذي كان واحدا من ثمرات ثورة ٣٠ يونيو يمثل اضافة للبناء الحديث ويعلن تأكيده الكامل للقوات المسلحة وأجهزة الأمن التي تواجه أخطر التحديات.



