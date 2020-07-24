آية ذهني تتعاقد على تقديم برنامج بائعة الورد

تعاقدت الإعلامية الشابة آية ذهني على تقديم حلقات برنامج "بائعة الورد"، حيث من المنتظر إنطلاقه بداية شهر سبتمبر المقبل على احدى القنوات الفضائية.





وقالت آية ذهني أنها استمدت فكرة البرنامج من نجاحها وشهرتها الإعلامية ببائعة الورد، مؤكدة أن البرنامج سيتخصص في كل ما يهم المرأة معرفته عن عالم الديكور وتجهيز المناسبات باستخدام الورود.





وتقول آية: «الورد أكثر صدقا من الكلمات»، بتلك القناعة نفسها تحولت بائعة الورد من مجرد عاشقة له ولرائحته وألوانه المبهجة إلى صانعة لتلك البهجة.





وأستطاعت بائعة الورد تكوين مشروع خاص بها لبيع الورود بسيارتها الخاصة في الإسكندرية، وابتكار وسائل جديدة لتقديمه مع مختلف الهدايا واستخدامه بشكل مميز في عمل مفاجأت.