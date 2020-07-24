حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة.. أسماء رؤساء المباحث

شملت حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة نقل عدد من رؤساء المباحث لـ دوائر أقسام أخرى وتسكين آخرين قادمين من خارج نطاق المديرية.









وتضمنت الحركة التي اعتمدها اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واعدها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث تولي كل من الرائد أحمد عصام منصب رئيس مباحث الهرم والرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم الحوامدية والرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث العمرانية والرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث قسم الجيزة.









فيما تولى الرائد أحمد عصام عبد الباقي نقطة ارض اللواء والرائد أحمد يسري رئيسا لمباحث اطفيح والرائد مؤمن فرج رئيس مباحث امبابة والرائد إسلام السيد رئيس مباحث الطالبية والرائد محمد ادريس رئيس مباحث العياط والرائد محمد العشري رئيس مباحث الصف.









وتضمنت حركة تنقلات مديرية امن الجيزة تصعيد العميد أحمد الوتيدي ليتولى رئيس قطاع جنوب الجيزة وتولى العقيد مصطفى ياسين مدير الأموال العامة بالمديرية، العميد محمد مصطفي مدير العمليات، العميد مصطفي فتحي لإدارة التموين، كما تم نقل العميد خالد أبو العلا مديرا لقطاع الوحدات، والعميد عمرو البرعي لقطاع المال، المقدم إكرامي البطران وكيل فرقة اكتوبر.









وشملت الحركة تجديد الثقة للعميد عمرو طلعت رئيسا لقطاع شمال الجيزة، والعميد طارق حمزة رئيسا لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد إمبابي لإدارة السيارات، وتصعيد العقيد محمد الصغير مفتشا لمباحث الهرم، والعقيد محمد ربيع مفتش فرقة حدائق أكتوبر وثالث أكتوبر.



