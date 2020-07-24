نائب وزير الحج: لم نختر الدبلوماسيين أو ممثلي الدول أو الشخصيات المرموقة من المقيمين

أكد نائب وزير الحج الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن اختيار حجاج هذا العام، تم من خلال البوابة الإلكترونية، فلا توجد مفاضلة إطلاقًا في اختيار الحجاج، إلا بالمعايير الصحية التي أعلنت في وسائل الإعلام.

وأضاف "مشاط"، عبر برنامج "mbc في أسبوع"، أنه تم اختيار 30٪ من الحجاج السعوديين، وهم الممارسون الصحيون الذين واجهوا فيروس كورونا وتم معافاتهم بحمد لله، وأما بالنسبة للحجاج المقيمين فتم فتح البوابة الإلكترونية وإتاحة الفرصة لهم بالتسجيل، وتم اختيارهم وفقًا للمعايير الصحية دون مفاضلة بينهم، ونسبتهم 70٪ من أعداد الحجاج لهذا العام.

ولفت إلى أنه: "لم يتم اختيار الحجاج من الدبلوماسيين أو ممثلي الدول أو الشخصيات المرموقة من المقيمين".