السيطرة على حريق مزرعة مواشي بقرية أبيج بكفر الزيات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم من السيطرة على حريق هائل بمزرعة مواشي اندلعت نيرانه بشكل مفاجئ بنطاق قرية أبيج بمركز كفرالزيات إثر حدوث ماس كهربائي وتم التحفظ على الجثة وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيق فى الواقعة .





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كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز كفرالزيات يفيد بنشوب حريق بإحدى المزارع الخاصة بتربية المواشي بقرية ابيج بمركز كفر الزيات ملك المواطن حسن رمضان الدبور وانتقلت قوات المباحث والحماية وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق .





كما تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي وليس هناك دليل على أن الحادث جنائي.



