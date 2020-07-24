أبناء أمير قطر يصلون الجمعة في آيا صوفيا.. صور

تداول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأبناء أمير قطر تميم بن حمد بينما يشاركون بأداء صلاة الجمعة اليوم في آيا صوفيا بمدينة إسطنبول، بعد تحويله من متحف إلى مسجد.





وشن نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماجاريتس شيناس، هجومًا حادا على تركيا، تزامنا مع إقامة أول صلاة جمعة في آيا صوفيا بعد تحويلها من متحف إلى مسجد، بموجب قرار الرئيس رجب طيب أردوغان.









وردا على سؤال حول تحويل آيا صوفيا إلى مسجد قال سكيناس "اليوم حزبن وصعب.. أشعر بالمرارة والغضب لما يحدث ولست وحدي في هذه الحالة".





وأوضح المسؤول الأوروبي أن على تركيا أن تقف في مرحلة ما، وتتحمل مسؤولياتها وتحدد مواقفها وخياراتها الجيوسياسية وتعلن إلى جانب أي طرف تريد أن تصطف في المستقبل.





وتابع قائلا :"إذا كانت تريد الاصطفاف إلى جانب أوروبا بقيمها ومبادئها، فما يحدث اليوم يعد انطلاقة سيئة"، معبرا عن خيبة أمله إزاء القرار.





يأتي ذلك بعد إقامة أول ل صلاة في آيا صوفيا منذ قرار تركيا بتحويل آيا صوفيا من متحف إلى مسجد، وهو ما وصفه مسؤولون أوروبيون بالخطوة "الاستفزازية".