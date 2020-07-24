يسرا تحيي الذكرى الأولى لوفاة والدتها بهذه الكلمات

أحيت الفنانة يسرا الذكرى الأولى لوفاة والدتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".





وكتبت "يسرا": "الذكرى السنوية الأولى على فراقك يا أمي.. فاتت سنة بس حاسة كأنها إمبارح بالضبط.. فراقك صعب أوي عليا.. ربنا يسكنك فسيح جناته ويرزقك الفردوس الأعلى من الجنة ويجعلك دايما راضيا عني دنيا و آخرة، نسألكم الفاتحة والدعاء فضلا وليس أمرًا".





وتنتظر يسرا عرض فيلمها الجديد "صاحب المقام" المقرر عرضة على إحدى المنصات الإلكترونية قبل طرحه في دور العرض، هى سابقة تحدث لأول مرة.











"صاحب المقام" أول فيلم صوفي مصري كما وصفه الكاتب إبراهيم عيسى، ويشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين كل من يسرا وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد. تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.





