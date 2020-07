يسرا تحيي الذكرى الأولى لوفاة والدتها بهذه الكلمات

View this post on Instagram

الذكرى السنوية الأولى على فراقك يا أمي.. فاتت سنة بس حاسة كأنها إمبارح بالضبط.. فراقك صعب أوي عليا.. ربنا يسكنك فسيح جناته ويرزقك الفردوس الأعلى من الجنة ويجعلك دايما راضيا عني دنيا و آخرة. نسألكم الفاتحة والدعاء فضلا وليس أمرًا #Youssra #يسرا