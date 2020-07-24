بنزيما ردا على رئيس الاتحاد الفرنسي: أنا أفضل أن أضحك

رد النجم كريم بنزيما ، مهاجم نادي ريال مدريد، على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بشأنه، بالسخرية والضحك.





وكان نويل لو جرانيت ، رئيس اتحاد الكرة في فرنسا، صرح في وقت سابق من اليوم الجمعة، لـ"إذاعة مونتي كارلو" الفرنسية، بقوله: "بنزيما قدم موسمًا استثنائيًا مع ريال مدريد، هنأت مدربه بالفعل، ولم أشاهد كل المباريات، لكن ما قدمه كريم يجعل موسمه الرياضي ضمن الأفضل".





وفي تعليق غريب، رد كريم بنزيما على تصريحات جرانيت، حين كتب عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "أنا أفضل أن أضحك على ذلك".



