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رياضة

بنزيما ردا على رئيس الاتحاد الفرنسي: أنا أفضل أن أضحك

الجمعة 24/يوليه/2020 - 06:47 م
صدى البلد
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عمر سلامة
رد النجم كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد، على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بشأنه، بالسخرية والضحك.

وكان نويل لو جرانيت، رئيس اتحاد الكرة في فرنسا، صرح في وقت سابق من اليوم الجمعة، لـ"إذاعة مونتي كارلو" الفرنسية، بقوله: "بنزيما قدم موسمًا استثنائيًا مع ريال مدريد، هنأت مدربه بالفعل، ولم أشاهد كل المباريات، لكن ما قدمه كريم يجعل موسمه الرياضي ضمن الأفضل".

وفي تعليق غريب، رد كريم بنزيما على تصريحات جرانيت، حين كتب عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "أنا أفضل أن أضحك على ذلك".

وبنزيما قدم مستويات رائعة مع فريقه في الموسم الجاري، إذ نجح في تسجيل 21 هدفًا في ، كا ساهم بصورة مباشرة في حصد الريال 16 نقطة كاملة.
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