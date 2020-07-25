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عز الدين: عبير موسى مقاتلة وتمتلك وطنية كبيرة تجاه تونس

السبت 25/يوليه/2020 - 01:15 ص
صدى البلد
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عادل نصار

شن الكاتب الصحفي محمد عز الدين، نائب رئيس تحرير الأهرام، هجوما حادا على جماعة الإخوان في تونس، متوقعا جمع 108 أصوات من البرلمان للمطالبة بإقالة الغنوشي.


وأضاف عز الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» مساء الجمعة، أن هناك أصوات حرة ووطنية في تونس وفي مقدمتها عبير موسى واعتبرها مقاتلة وتمتلك وطنية كبيرة تجاه تونس، مشيرا إلى أن حركة النهضة المرتبطة بالإخوان   تفقد الوطنية. 


وأكمل انه من المرجح انه سيتم اختيار رئيس حكومة مستقل غير الفخفاخ ومن ضمنهم المختصين بالملف الاقتصادي، لافتا إلى أن المخرج لتونس سيكون باختيار شخصية مستقلة، وإن كانت من الأحزاب الصغيرة.

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