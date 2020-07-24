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مرأة

بـ الأوف شولدر.. ريهام أيمن بإطلالة صيفية تخطف الأنظار.. شاهد

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:27 م
ريهام أيمن
ريهام أيمن
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة صيفية جذابة.

وظهرت بها ريهام ايمن، بجيب ملونة وقصيرة لتبرز عن جمالها، مرتدية معها توب جذاب باللون الأبيض، ويتميز بتفصيلة اوف شولدر الجذابة.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريهام أيمن في الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت نظارة شمسية أنيقة، وأحمر للشفاه باللون البينك.

كما اختارت تسريحة السنبلة التي تتناسب مع ظهورها، وتركت بعض خصلات شعرها متطايرة بين كتفيها.

ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الذهبية التى تتناسب مع إطلالتها
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Hi everybody 👋🏻 #fridayvibes#summercolors

A post shared by Reham Ayman (@rehamaymanofficial) on

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