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مرأة

بـ توب مكشوف.. هند صبري تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:23 م
هند صبري
هند صبري
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نهى هجرس
نشرت الفنانة هند صبري، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة صيفية، تكشف عن جمالها.


وظهرت هند صبري، بـ "توب" جذاب باللون الأزرق، وارتدت فوقه "كارديجان" بسيط؛ ليبرز جمالها ورشاقتها.




ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هند صبري في الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذى يبرز جمالها.


كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.


ووضعت سلسلة حول الرقبة باللون الذهبي لإكمال إطلالتها.

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