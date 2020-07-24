خلوها سنتين.. جوميز يجدد عقده رسميًا مع الهلال





نادي الهلال أعلن عن تجديد عقد جوميز عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، بفيديو للاعب الفرنسي وهو يرقص على أنغام أغنية تقول:" جوميز جدد للهلال"، ليعلق النادي الهلالي على الفيديو كالآتي:" خلوها سنتين"، في إشارة لتجديد عقد اللاعب لمدة موسمين.





وبذلك يبقى جوميز مع نادي الهلال لنهاية موسم 2021-2022، بعد أن كان مقررًا أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.





وانضم جوميز لصفوف الهلال السعودي عام 2018، قادمًا من نادي جالاتا سراي التركي مقابل 6 ملايين يورو، وقاده لتحقيق دوري أبطال آسيا العام الماضي.

جدد الفرنسي بافتيمبي جوميز، مهاجم نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة، عقده مع الفريق لمدة موسمين قادمين.