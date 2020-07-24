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رياضة

خلوها سنتين.. جوميز يجدد عقده رسميًا مع الهلال

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:30 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
جدد الفرنسي بافتيمبي جوميز، مهاجم نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة، عقده مع الفريق لمدة موسمين قادمين.

نادي الهلال أعلن عن تجديد عقد جوميز عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، بفيديو للاعب الفرنسي وهو يرقص على أنغام أغنية تقول:" جوميز جدد للهلال"، ليعلق النادي الهلالي على الفيديو كالآتي:" خلوها سنتين"، في إشارة لتجديد عقد اللاعب لمدة موسمين.

وبذلك يبقى جوميز مع نادي الهلال لنهاية موسم 2021-2022، بعد أن كان مقررًا أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وانضم جوميز لصفوف الهلال السعودي عام 2018، قادمًا من نادي جالاتا سراي التركي مقابل 6 ملايين يورو، وقاده لتحقيق دوري أبطال آسيا العام الماضي.
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