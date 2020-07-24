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الإفتاء: مصر محروسة ولن يخذلها الله سبحانه وتعالى.. فيديو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:47 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن وقت الشدائد والأزمات هناك عناية إلهية كبيرة لخصوصية مصر أخذا من النصوص الشرعية التى ذكرت مصر فى أكثر من موضع فى القرآن والسنة.

وتابع علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامى حمدى رزق، لاحظنا العناية الإلهية بـ مصر فى وقت الشدة والأزمات فى الماضى والحاضر، ورأينا أن مصر لها خصوصية.


وأضاف مفتي الديار المصرية قائلا:" بسبب ما سبق سميت مصر بـ المحروسة، أم البلاد وأم الدنيا، لن يخذلها الله أبدا أن شاء الله".


وقال الدكتور شوقى علام، أن الله ذكر مصر فى كتابه العزيز بما لم يذكر به بلدا أخرى، معقبا:"أهل مصر فى رباط إلى يوم القيامة.

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