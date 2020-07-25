AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

كيف تتعامل مع سيارتك الجديدة بعد شرائها؟

السبت 25/يوليه/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
كشف خبراء السيارات عن بعض النصائح الهامة لملاك السيارات الجديدة من أجل الحفاظ عليها، وقالت إن أي مشترٍ لسيارة جديدة يجب عليه أن يتعامل معها بطريقة تحافظ عليها، وتجعلها تستمر لأطول فترة دون مشاكل .

واكد الخبراء أن السيارات الجديدة تحتاج إلى معاملة حريصة خاصة مع دواسة البنزين والفرامل وتشمل هذه النصائح الآتي :

1-   يجب على قائد السيارة عدم نسيان أن المحرك لا يزال  جديدا، وبالتالي لا يجب أن تضغط عليه كثيرا وبصورة مبالغ فيها أي من خلال عدم الضغط بصورة مبالغ فيها على دواسة البنزين لأن هذا يضر باجزاء عديدة في المحرك ويؤدي إلى أهدار كمية كبيرة من البنزين .

2-  يجب الإلتزام بالصيانات الدورية من داخل الضمان في ميعادها المحدد .

3-  على قائد السيارة عدم المبالغة في السرعة لان استجابة الفرامل في البداية تكون محدةدة نوعا ما لذلك لا يجب المبالغة في السرعة .

4-  لا يجب الضغط على الفرامل شكل مفاجئ وكبير على دواسات السيارة خاصة أن مفاصل تروس السيارة تكون جديدة

5- الحفاظ دائمًا على نظافة السيارة من الداخل والخارج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيات كرايسلر تواجه أزمة بسبب الاندماج مع بيجو

دمج فيات وبيجو وستروين لتصبح " ستيلانتيس"

ترشيحاتنا

بسبب أجاي.. فيفا يخطر الأهلي بمنع الصفاقسى من القيد 3 فترات وعدم المشاركة بأفريقيا

كهربا يتقدم بالهدف الأول للأهلى على سموحة.. فيديو

مصاب من أبناء الصاعقة يروي تفاصيل مثيرة عن حوار له مع تكفيري.. فيديو

دنيا عبد العزيز تحيي الذكرى السنوية الأولى لـ فاروق الفيشاوي

بعد صراع دام 128 يوما مع كورونا.. شاهد لحظة اجتماع شمل مريض مسن مع عائلته

ملابس لافتة.. فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة جريئة من الساحل الشمالي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع اقتراب عيد الأضحى.. خطوات شواء اللحم على البوتجاز

بعد صراع دام 128 يوما مع كورونا.. شاهد لحظة اجتماع شمل مريض مسن مع عائلته

طريقة تحضير الرواني.. خطوة بخطوة