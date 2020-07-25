كيف تتعامل مع سيارتك الجديدة بعد شرائها؟

واكد الخبراء أن السيارات الجديدة تحتاج إلى معاملة حريصة خاصة مع دواسة البنزين والفرامل وتشمل هذه النصائح الآتي :







كشف خبراء السيارات عن بعض النصائح الهامة لملاك السيارات الجديدة من أجل الحفاظ عليها، وقالت إن أي مشترٍ لسيارة جديدة يجب عليه أن يتعامل معها بطريقة تحافظ عليها، وتجعلها تستمر لأطول فترة دون مشاكل .1- يجب على قائد السيارة عدم نسيان أن المحرك لا يزال جديدا، وبالتالي لا يجب أن تضغط عليه كثيرا وبصورة مبالغ فيها أي من خلال عدم الضغط بصورة مبالغ فيها على دواسة البنزين لأن هذا يضر باجزاء عديدة في المحرك ويؤدي إلى أهدار كمية كبيرة من البنزين .2- يجب الإلتزام بالصيانات الدورية من داخل الضمان في ميعادها المحدد .3- على قائد السيارة عدم المبالغة في السرعة لان استجابة الفرامل في البداية تكون محدةدة نوعا ما لذلك لا يجب المبالغة في السرعة .4- لا يجب الضغط على الفرامل شكل مفاجئ وكبير على دواسات السيارة خاصة أن مفاصل تروس السيارة تكون جديدة5- الحفاظ دائمًا على نظافة السيارة من الداخل والخارج.