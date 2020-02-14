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سيارات

اخبار السيارات .. سعر سيارة حمو بيكا الجديدة أودي audi q3 وتخفيض هوندا سيفيك و MG اليوم في مصر

الجمعة 14/فبراير/2020 - 08:48 م
سيارة حمو بيكا
سيارة حمو بيكا
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اشرف عطية

استعرض حمو بيكا مغني المهرجانات الشعبية عبر انستجرام سيارته الجديدة من طراز audi q3 و تأتي السيارة الجديدة بشكل رياضي وفتحات تهوية مختلفة.

سيارة حمو بيكا


كما زودت هذه السيارة اودي q3 بـ مصابيح أمامية مع أضواء ماتريكس LED اختيارية ، وامتلكت غطاء محرك يحتوي على خطوط حادة وسقف منحدر وزجاج خلفي منحدر التصميم أيضًا مما أضاف قدرا مناسبا من الديناميكية الهوائية .

سيارة حمو بيكا الجديدة

نتيجة بحث الصور عن audi q3


سيارة حمو بيكا

تعتمد سيارة أودي q3 سبورت باك 2020 على محرك 4 سلندر سعة لترين مع تيربو يولد قوة 226 حصان و 350 نيوتن.متر من عزم الدوران متصل بفتيس دبل كلتش 7 سرعات ، بنظام كواترو للدفع الرباعي للعجلات.

سيارة حمو بيكا


نتيجة بحث الصور عن audi q3

سعر audi q3 في مصر
audi q3 2020 سعر
سيارة حمو بيكا الجديدة

ويصل سعر سيارة حمو بيكا الجديدة في السوق المصري لحوالي 750.000 جنيه.



تخفيض جديد في أسعار سيارات شيري chery اليوم في مصر.. صور

تشهد أخبار السيارات وأسعار السيارات في مصر كثيرًا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات.

ونقدّم لكم أسعار شيري chery في مصر اليوم.

أسعار شيري chery من الوكيل بتحديث اليوم بعد آخر تخفيض.. صور
أسعار السيارات
أسعار شيرى انفى
chery envy بسعر 175.000 جنية

أسعار شيرى اريزو
شيري اريزو
arrizo 5 2020
اريزو arezo 5 تبدأ من 169.000 جنيه حتى 230.000 جنيه لأعلى فئة

أسعار شيري chery من الوكيل بتحديث اليوم بعد آخر تخفيض.. صور
شيري تيجو
تيجو 4
tiggo 4 تبدأ من 305000 حتى 335000 لأعلى فئة
تيجو ٢٠٢٠
أسعار شيري chery من الوكيل بتحديث اليوم بعد آخر تخفيض.. صور
تيجو 7
tiggo 7 تبدأ من 335000 حتى 365000 لأعلى فئة
أسعار شيري chery من الوكيل بتحديث اليوم بعد آخر تخفيض.. صور
تيجو 8
tiggo8 بسعر 425.000 جنيه
شيري تيجو ٨

تيجو 3
tiggo 3 2020 بسعر 236.000 جنيه

انخفاض جديد في أسعار MG في مصر.. صور

أعلن وكيل علامة MG في مصر عن إجراء تخفيضات جديدة في أسعار السيارة mg6 ، وقالت الشركة: إن التخفيضات في السعر تتراوح بين 7000 و 12 ألف جنيه على فئات السيارات المختلفة عدا الفئة الأولي من السيارة التي ظل سعرها ثابت دون تغيير. 

سعر mg6 في مصر

وتستمر الفئة الأولي من السيارة mg6 في التوفر في السوق المصري بسعر 280 ألف جنيه بدون تغييرات بينما شملت التغييرات الفئات الأخري كالتالي : 


mg6 ثاني فئة بسعر 300 بدلًا من 307 ألف جنيه بخصم 7000 جنيه


mg6  ثالث فية بسعر 325 ألف بدلًا من 337 ألف بخصم 12 ألف جنيه


mg6 رابع فئة بسعر 330 ألف بدلًا من 340 ألف بخصم 10 آلاف جنيه. 


وكانت الفئة الأولى من السيارة mg6 قد انخفض سعرها في سبتمبر 2019 من 320 ألف جنيه إلى 280 ألف جنيه بفارق 40 ألف جنيه.

انخفاض جديد في أسعار MG في مصر.. صور


تخفيض جديد في أسعار هوندا سيفيك honda civic .. صور


أعلن وكيل سيارات هوندا في مصر إجراء تخفيضات جديدة في أسعار السيارة هوندا سيفيك التي تراجع سعرها
كموديل 2020 في مصر بقيمة تصل الي 20 ألف جنيه,

اسعار هوندا
honda civic 2020

وتحمل السيارة honda civic محرك 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 123 حصان وعزم دوران 151
نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات ، وإرسال القوة للعجلات الأمامية للتسارع في 11.6 ثانية الي 100 كم في الساعة.

 سعر هوندا سيفيك

واعلنت الشركة أن سعر السيارة هوندا سيفيك انخفض من 479 ألف جنيه الي 459 ألف جنيه وهو أمر قد يراه البعض لايزال سعرًا مرتفعًا بالنسبة للسيارة.

وكانت الشركة قد خفضت سعر السيارة honda civic في سبتمبر الماضي بقيمة 13 ألف جنيه حيث انخفض سعرها وقتها من 492 ألف جنيه لتصل إلى 479 ألف جنيه.



اخبار السيارات .. سعر سيارة حمو بيكا الجديدة أودي audi q3 وتخفيض هوندا سيفيك و MG اليوم في مصر
اخبار السيارات .. سعر سيارة حمو بيكا الجديدة أودي audi q3 وتخفيض هوندا سيفيك و MG اليوم في مصر
اخبار السيارات .. سعر سيارة حمو بيكا الجديدة أودي audi q3 وتخفيض هوندا سيفيك و MG اليوم في مصر
اخبار السيارات .. سعر سيارة حمو بيكا الجديدة أودي audi q3 وتخفيض هوندا سيفيك و MG اليوم في مصر
اخبار السيارات .. سعر سيارة حمو بيكا الجديدة أودي audi q3 وتخفيض هوندا سيفيك و MG اليوم في مصر
اخبار السيارات .. سعر سيارة حمو بيكا الجديدة أودي audi q3 وتخفيض هوندا سيفيك و MG اليوم في مصر
اخبار السيارات .. سعر سيارة حمو بيكا الجديدة أودي audi q3 وتخفيض هوندا سيفيك و MG اليوم في مصر
اخبار السيارات .. سعر سيارة حمو بيكا الجديدة أودي audi q3 وتخفيض هوندا سيفيك و MG اليوم في مصر
اخبار السيارات .. سعر سيارة حمو بيكا الجديدة أودي audi q3 وتخفيض هوندا سيفيك و MG اليوم في مصر
اخبار السيارات .. سعر سيارة حمو بيكا الجديدة أودي audi q3 وتخفيض هوندا سيفيك و MG اليوم في مصر
اخبار السيارات .. سعر سيارة حمو بيكا الجديدة أودي audi q3 وتخفيض هوندا سيفيك و MG اليوم في مصر
اخبار السيارات .. سعر سيارة حمو بيكا الجديدة أودي audi q3 وتخفيض هوندا سيفيك و MG اليوم في مصر
اخبار السيارات .. سعر سيارة حمو بيكا الجديدة أودي audi q3 وتخفيض هوندا سيفيك و MG اليوم في مصر
اخبار السيارات .. سعر سيارة حمو بيكا الجديدة أودي audi q3 وتخفيض هوندا سيفيك و MG اليوم في مصر
اخبار السيارات .. سعر سيارة حمو بيكا الجديدة أودي audi q3 وتخفيض هوندا سيفيك و MG اليوم في مصر
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