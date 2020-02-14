اخبار السيارات .. سعر سيارة حمو بيكا الجديدة أودي audi q3 وتخفيض هوندا سيفيك و MG اليوم في مصر

أعلن وكيل علامة MG في مصر عن إجراء تخفيضات جديدة في أسعار السيارة mg6 ، وقالت الشركة: إن التخفيضات في السعر تتراوح بين 7000 و 12 ألف جنيه على فئات السيارات المختلفة عدا الفئة الأولي من السيارة التي ظل سعرها ثابت دون تغيير.

سعر mg6 في مصر







وتستمر الفئة الأولي من السيارة mg6 في التوفر في السوق المصري بسعر 280 ألف جنيه بدون تغييرات بينما شملت التغييرات الفئات الأخري كالتالي :





mg6 ثاني فئة بسعر 300 بدلًا من 307 ألف جنيه بخصم 7000 جنيه





mg6 ثالث فية بسعر 325 ألف بدلًا من 337 ألف بخصم 12 ألف جنيه





mg6 رابع فئة بسعر 330 ألف بدلًا من 340 ألف بخصم 10 آلاف جنيه.



