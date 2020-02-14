اخبار السيارات .. سعر سيارة حمو بيكا الجديدة أودي audi q3 وتخفيض هوندا سيفيك و MG اليوم في مصر

استعرض حمو بيكا مغني المهرجانات الشعبية عبر انستجرام سيارته الجديدة من طراز audi q3 و تأتي السيارة الجديدة بشكل رياضي وفتحات تهوية مختلفة.
سيارة حمو بيكا
كما زودت هذه السيارة اودي q3 بـ مصابيح أمامية مع أضواء ماتريكس LED اختيارية ، وامتلكت غطاء محرك يحتوي على خطوط حادة وسقف منحدر وزجاج خلفي منحدر التصميم أيضًا مما أضاف قدرا مناسبا من الديناميكية الهوائية .سيارة حمو بيكا الجديدة
سيارة حمو بيكا
تعتمد سيارة أودي q3 سبورت
باك 2020 على محرك 4 سلندر سعة لترين مع تيربو يولد قوة 226 حصان و 350
نيوتن.متر من عزم الدوران متصل بفتيس دبل كلتش 7 سرعات ، بنظام كواترو
للدفع الرباعي للعجلات.
سيارة حمو بيكا
ويصل سعر سيارة حمو بيكا الجديدة في السوق المصري لحوالي 750.000 جنيه.
تخفيض جديد في أسعار سيارات شيري chery اليوم في مصر.. صور
أعلن وكيل علامة MG في مصر عن إجراء تخفيضات جديدة في أسعار السيارة mg6 ، وقالت الشركة: إن التخفيضات في السعر تتراوح بين 7000 و 12 ألف جنيه على فئات السيارات المختلفة عدا الفئة الأولي من السيارة التي ظل سعرها ثابت دون تغيير.
وتستمر الفئة الأولي من السيارة mg6 في التوفر في السوق المصري بسعر 280 ألف جنيه بدون تغييرات بينما شملت التغييرات الفئات الأخري كالتالي :
mg6 ثاني فئة بسعر 300 بدلًا من 307 ألف جنيه بخصم 7000 جنيه
mg6 ثالث فية بسعر 325 ألف بدلًا من 337 ألف بخصم 12 ألف جنيه
mg6 رابع فئة بسعر 330 ألف بدلًا من 340 ألف بخصم 10 آلاف جنيه.
وكانت الفئة الأولى من السيارة mg6 قد انخفض سعرها في سبتمبر 2019 من 320 ألف جنيه إلى 280 ألف جنيه بفارق 40 ألف جنيه.
تخفيض جديد في أسعار هوندا سيفيك honda civic .. صور
أعلن وكيل سيارات هوندا في مصر إجراء تخفيضات جديدة في أسعار السيارة هوندا سيفيك التي تراجع سعرها
كموديل 2020 في مصر بقيمة تصل الي 20 ألف جنيه,
وتحمل السيارة honda civic محرك 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 123 حصان وعزم دوران 151
نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات ، وإرسال القوة للعجلات الأمامية للتسارع في 11.6 ثانية الي 100 كم في الساعة.
سعر هوندا سيفيك
وكانت الشركة قد خفضت سعر السيارة honda civic في سبتمبر الماضي بقيمة 13 ألف جنيه حيث انخفض سعرها وقتها من 492 ألف جنيه لتصل إلى 479 ألف جنيه.