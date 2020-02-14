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سيارات

انخفاض جديد في أسعار MG في مصر.. صور

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:46 ص
mg6
mg6
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اشرف عطية

أعلن وكيل علامة MG في مصر عن إجراء تخفيضات جديدة في أسعار السيارة mg6 ، وقالت الشركة: إن التخفيضات في السعر تتراوح بين 7000 و 12 ألف جنيه على فئات السيارات المختلفة عدا الفئة الأولي من السيارة التي ظل سعرها ثابت دون تغيير. 

سعر mg6 في مصر

وتستمر الفئة الأولي من السيارة mg6 في التوفر في السوق المصري بسعر 280 ألف جنيه بدون تغييرات بينما شملت التغييرات الفئات الأخري كالتالي : 


mg6 ثاني فئة بسعر 300 بدلًا من 307 ألف جنيه بخصم 7000 جنيه


mg6  ثالث فية بسعر 325 ألف بدلًا من 337 ألف بخصم 12 ألف جنيه


mg6 رابع فئة بسعر 330 ألف بدلًا من 340 ألف بخصم 10 آلاف جنيه. 


وكانت الفئة الأولى من السيارة mg6 قد انخفض سعرها في سبتمبر 2019 من 320 ألف جنيه إلى 280 ألف جنيه بفارق 40 ألف جنيه.

انخفاض جديد في أسعار MG في مصر.. صور
انخفاض جديد في أسعار MG في مصر.. صور
انخفاض جديد في أسعار MG في مصر.. صور
انخفاض جديد في أسعار MG في مصر.. صور
انخفاض جديد في أسعار MG في مصر.. صور
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