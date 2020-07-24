الفيلم الفلسطيني 200 متر ضمن اختيارات أيام فينيسيا السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن اختيار الفيلم الفلسطيني الطويل «200 متر» للمخرج أمين نايفة، ضمن قسم «أيام فينيسيا».

يحكي الفيلم قصة عائلة فلسطينية فرقها قسرا جدار الاحتلال الإسرائيلي، وتدور أحداثه حول رحلة أب يريد الوصول إلى ابنه على الطرف الآخر من الجدار.





اقرأ أيضا | رئيس الوزراء : أعداد الإصابة بكورونا تزايدت عقب فترة عيد الفطر

الفيلم بطولة الفنان علي سليمان، ومجموعة من المواهب الفلسطينية الواعدة مثل معتز ملحيس، محمود أبوعيطة، لنا زريق، غسان أشقر، غسان عباس، نبيل الراعي، علاء أبوصاع، أحمد طرابلسي، عمر حطاب، سامية البكري، وبمشاركة الممثلة الألمانية Anna Unterberger.





«200 متر» هو الفيلم الأول الطويل للمخرج أمين نايفة، وأول فيلم روائي للمنتجة مي عودة، وتم تصويره في مدينة طولكرم الصيف الماضي.