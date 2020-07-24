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فن

الفيلم الفلسطيني 200 متر ضمن اختيارات أيام فينيسيا السينمائي

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:20 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
أعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن اختيار الفيلم الفلسطيني الطويل «200 متر» للمخرج أمين نايفة، ضمن قسم «أيام فينيسيا».

يحكي الفيلم قصة عائلة فلسطينية فرقها قسرا جدار الاحتلال الإسرائيلي، وتدور أحداثه حول رحلة أب يريد الوصول إلى ابنه على الطرف الآخر من الجدار.

الفيلم بطولة الفنان علي سليمان، ومجموعة من المواهب الفلسطينية الواعدة مثل معتز ملحيس، محمود أبوعيطة، لنا زريق، غسان أشقر، غسان عباس، نبيل الراعي، علاء أبوصاع، أحمد طرابلسي، عمر حطاب، سامية البكري، وبمشاركة الممثلة الألمانية Anna Unterberger.

«200 متر» هو الفيلم الأول الطويل للمخرج أمين نايفة، وأول فيلم روائي للمنتجة مي عودة، وتم تصويره في مدينة طولكرم الصيف الماضي.


كانت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، كشفت عن فيلم  افتتاح دورته الـ77 والتي تقام في الفترة من 2 - 12 سبتمبر المقبل.

يأتي فيلم "Lacci" لدانييلي لوتشيتي كأول فيلم إيطالي يفتح الهرجان العريق منذ أكثر من 10 سنوات، بعد فيلم "Baarìa" لجيوزبي تورنتوري الذي تصدر دورة عام 2009. 

ويشارك في بطولة الفيلم كل من ألبا روهرواشر ولويجي لو كاسشيو ولورا مورانتي وسيلفيو أورلاندو وليندا كاريدي.

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