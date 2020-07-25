فاروق جعفر: على رموز الزمالك دعم مرتضي منصور.. فيديو

طالب فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق رموز نادي الزمالك الوقوف وراء المستشار مرتضي منصور رئيس النادي ودعمه ومساندته.

وأضاف جعفر في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي " المذاع علي قناة الزمالك ان النادي صاحب فضل على الجميع وهو من صنع تاريخهم ووضعهم في مستوي مادي عالي لذلك يجب على الجميع دعم رئيس النادي.

وأوضح جعفر ان مرتضي منصور يدير النادي بقوة وان نادي الزمالك يعيش أفضل فتراته الإدارية في سابقة لم تحدث في تاريخ النادي حيث كانت قوة الزمالك في لاعبيه فقط وليس في إدارته كالوضع الحالي.

وطالب جعفر جميع من مثل نادي الزمالك وارتدي قميصه بدعم مرتضي منصور خلال الفترة الحالية، قائلا: "حق النادي علي جميع أولاده لان نادي الزمالك الان في حرب شرسة وعلينا ان ندعمه في شخص رئيس الكيان مرتضي منصور".