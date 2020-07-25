أهم الأخبار.. السيسى ونظيره الأوكراني يبحثان القضية الليبية.. انخفاض إصابات كورونا.. أبناء أمير قطر يصلون الجمعة في آيا صوفيا

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار المهمة، علي مدار الساعات الماضية، وجاءت كالتالي:-





تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا".









قال النائب محمد الحصي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التصالح فى مخاالفات البناء سيتحملها مالك العين "الشقة" وستكون قيمة الدفع حسب المخالفة، لافتا إلى أن صاحب العقار









في واقعة مؤسفة قام أب بإلقاء أطفاله الثلاثة أمام القطار عند قرية المعصرة بمركز ملوى جنوب محافظة المنيا.









تداول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأبناء أمير قطر تميم بن حمد بينما يشاركون بأداء صلاة الجمعة اليوم في آيا صوفيا بمدينة إسطنبول، بعد تحويله من متحف إلى مسجد.









أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 904 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية













حصل موقع صدى البلد على أول رد رسمي من وزارة التربية والتعليم، بشأن قصة طالبة الثانوية العامة التي زعمت مؤخرا أنها فوجئت بإبلاغها باختفاء 4 ورقات من كراسة الإجابة الخاصة بمادة الفيزياء.





لم يتوقع محمد أبوزيد الشاب العشرينى أن القدر سيسطر له هذه النهاية المأساوية وأن هذه هى المرة الأخيرة التى يخرج فيها من البيت ولن يعد لأسرته.









كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية عبر حسابها على تويتر وموقعها الرسمي اليوم الجمعة عن فضيحة جديدة لمونديال قطر والفيفا.



