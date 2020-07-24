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أخبار البلد

السيسي ورئيس جمهورية أوكرانيا يبحثان هاتفيا القضية الليبية وعملية السلام

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:31 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا".

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث اكد الرئيس تقدير مصر للتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية.  


من جانبه؛ أشاد الرئيس الأوكراني بالروابط الوثيقة بين البلدين، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع مصر، لما تمثله من ركيزة محورية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، فضلًا عن تطلعه لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين بما يساهم في تحقيق مصالحهما.


وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد أيضًا تبادل وجهات النظر بالنسبة لعدد من الملفات الإقليمية، كالقضية الليبية وعملية السلام، حيث ثمن الرئيس الأوكراني من جانبه الجهود المصرية ذات الصلة للتوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.
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الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي

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