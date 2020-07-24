AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

أول رد رسمي من التعليم على قصة اختفاء أوراق إجابة مادة الفيزياء لـ طالبة ثانوية عامة بالمنيا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:16 م
نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
حصل موقع صدى البلد على أول رد رسمي من وزارة التربية والتعليم، بشأن قصة طالبة الثانوية العامة التي زعمت مؤخرا أنها فوجئت بإبلاغها باختفاء 4 ورقات من كراسة الإجابة الخاصة بمادة الفيزياء.

حيث أكد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ونائب وزير التعليم، أن الموضوع حاليا في الشئون القانونية للتحقيق فيه والوقوف على مدى حقيقته وملابساته كاملة.



وقال رئيس عام امتحانات الثانوية العامة في تصريح خاص لموقع صدى البلد:  لن يضار أي طالب ثانوية عامة في مصر طالما أن موقفه سليم، مشيرًا إلى أن التحقيقات ستكشف جميع الحقائق قريبا.

وكانت قد قالت نورهان حسن الطالبة بالصف الثالث الثانوي علمي رياضة "لصدى البلد": "عند دخولي  لجنة الامتحانات لأداء امتحان مادة التفاضل، يوم 19  يوليو طلب مني أحد المسئولين بالتوقيع على إقرار يفيد بضياع جزء صغير من صفحة واحدة خاصة بامتحان مادة الفيزياء، وكان ذلك قبيل امتحان التفاضل بدقائق معدودة، ما جعلني أوقع على المحضر دون قراءته كاملا.


وأضافت: "بعد أداء الامتحان طلب رئيس اللجنة مقابلتى وأخبرنى بأن أوراق الإجابة الخاصة بامتحان الفيزياء جرى تمزيق 4 أوراق منها وغير متواجدين ضمن أوراق الامتحانات.

وأوضحت نورهان أنها أدت الامتحان برقم جلوس "812847"، وأنه فور حضور والدها إلى اللجنة للاطلاع على ما جرى، تبين اختفاء أوراق أرقام "13، و 14، و15، 16" من امتحان مادة الفيزياء، الذي جرى بتاريخ 7 – 7 – 2020، وأنه وخلال التحقيقات التي أُجريت معها من خلال رئيس اللجنة والعضو القانوني، نفت والملاحظين حدوث الواقعة من الأساس.

كما أكدت التحقيقات عدم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة يوم الامتحان 7 -7 – 2020 وأوضحت أن التحقيقات انتهت  بإحالة كافة الأوراق للجنة النظام والمراقبة بـقطاع أسيوط (أ) للتصرف.

وأردفت :"  توجهنا إلى مركز الشرطة، وحررنا محضرا بالواقعة حمل رقم 3695 لسنة 2020 إداري أبو قرقاص، بتاريخ 19 يوليو الجاري؛ لإثبات الواقعة".

وطالبت بعودة حقها فى محاسبة المسئولين عن ضياع أوراق امتحان مادة الفيزياء.

يذكر أن الطالبة نورهان حسن محمد حررت محضر شرطة بمركز شرطة أبو قرقاص برقم 3695 لسنة 2020 إدارى أبو قرقاص، يفيد اختفاء بعض أوراق الإجابة الخاصة بمادة الفيزياء، التي أدتها داخل اللجنة رقم 28 بمدرسة صلاح الدين للتعليم الأساسي في مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يحسم الجدل.. امتحانات الثانوية العامة 21 يونيو.. اختبارات المواد غير المضافة للمجموع منزليا.. منصة إلكترونية جديدة لبث مراجعات نهائية مجانا للطلاب.. ومنع تجمع أولياء الأمور أمام اللجان

امتحانات الثانوية العامة 2020 | تطبيق نظام "الامتحان المنزلي" في المواد غير المضافة للمجموع في الدورين الأول والثاني

600 مليون جنيه زيادة في تكاليف عقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام .. التعليم تستعين بشركات تأمين خاصة لتفتيش الطلاب وتسليمهم ادوات التعقيم.. وتوفير كمامات مريحة تساعد على التنفس أثناء الامتحان

التعليم: رسوب أي طالب ثانوية عامة يتجاهل تسليم كراسات امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

التعليم تصدر تعليمات عاجلة لمنع الغش في لجان امتحانات الثانوية العامة 2020

لجان الثانوية العامة تستمر في استلام كراسات امتحان الدين والاقتصاد والإحصاء غدا

ترشيحاتنا

رئيس تونس يوجه صفعة لـ النهضة الإخوانية بعد توجيه اتهام لها باغتيال النشطاء

نشر صور مراته بقميص النوم ..هدير طلبت الطلاق من جوزها فضحها وهددها .. الزوجة : عايزة حقى

بعد ظهورها بـ المايوه.. روبي ترتدي الإسدال

العربية: القاهرة تتابع تصريحات إثيوبيا عن سد النهضة ومشاورات للرد

بعد نصيحة الصحة بـ 3 عصائر لتقوية المناعة .. إليك طرق تحضيرها

مشهد يخطف القلب.. جماهير الأهلي تتابع مباراته مع سموحة من برج القاهرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ توب مكشوف.. هند صبري تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

بالجلد الأسود .. زوجة يوسف الشريف تستعرض أناقتها على إنستجرام

مذيعة تكتشف إصابتها بـ السرطان في رسالة مفاجئة من متابعة|شاهد