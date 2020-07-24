أول رد رسمي من التعليم على قصة اختفاء أوراق إجابة مادة الفيزياء لـ طالبة ثانوية عامة بالمنيا

حصل موقع صدى البلد على أول رد رسمي من وزارة التربية والتعليم، بشأن قصة طالبة

الثانوية العامة التي زعمت مؤخرا أنها فوجئت بإبلاغها باختفاء 4 ورقات من كراسة الإجابة الخاصة بمادة

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وقال رئيس عام امتحانات الثانوية العامة في تصريح خاص لموقع صدى البلد: لن يضار أي طالب ثانوية عامة في مصر طالما أن موقفه سليم، مشيرًا إلى أن التحقيقات ستكشف جميع الحقائق قريبا.

حيث أكد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ونائب وزير التعليم، أن الموضوع حاليا في الشئون القانونية للتحقيق فيه والوقوف على مدى حقيقته وملابساته كاملة.

وكانت قد قالت نورهان حسن الطالبة بالصف الثالث الثانوي علمي رياضة "لصدى البلد": "عند دخولي لجنة الامتحانات لأداء امتحان مادة التفاضل، يوم 19 يوليو طلب مني أحد المسئولين بالتوقيع على إقرار يفيد بضياع جزء صغير من صفحة واحدة خاصة بامتحان مادة الفيزياء، وكان ذلك قبيل امتحان التفاضل بدقائق معدودة، ما جعلني أوقع على المحضر دون قراءته كاملا.





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وأضافت: "بعد أداء الامتحان طلب رئيس اللجنة مقابلتى وأخبرنى بأن أوراق الإجابة الخاصة بامتحان الفيزياء جرى تمزيق 4 أوراق منها وغير متواجدين ضمن أوراق الامتحانات.





وأوضحت نورهان أنها أدت الامتحان برقم جلوس "812847"، وأنه فور حضور والدها إلى اللجنة للاطلاع على ما جرى، تبين اختفاء أوراق أرقام "13، و 14، و15، 16" من امتحان مادة الفيزياء، الذي جرى بتاريخ 7 – 7 – 2020، وأنه وخلال التحقيقات التي أُجريت معها من خلال رئيس اللجنة والعضو القانوني، نفت والملاحظين حدوث الواقعة من الأساس.





كما أكدت التحقيقات عدم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة يوم الامتحان 7 -7 – 2020 وأوضحت أن التحقيقات انتهت بإحالة كافة الأوراق للجنة النظام والمراقبة بـقطاع أسيوط (أ) للتصرف.





وأردفت :" توجهنا إلى مركز الشرطة، وحررنا محضرا بالواقعة حمل رقم 3695 لسنة 2020 إداري أبو قرقاص، بتاريخ 19 يوليو الجاري؛ لإثبات الواقعة".





وطالبت بعودة حقها فى محاسبة المسئولين عن ضياع أوراق امتحان مادة الفيزياء.



