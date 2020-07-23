محافظ المنيا: وزارة النقل ستنفذ جميع المطالع والمنازل لمحور سمالوط الحر طبقًا للمخطط التفصيلي

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تابع الثلاثاء الماضي نسب التنفيذ في محور سمالوط الحر على النيل والذي يعد أحد أهم وأكبر المشروعات القومية بالمحافظة وعقب مشاهدة أعمال التنفيذ ميدانيا على الواقع، تم التنسيق مع وزارة النقل، والتي أفادت أنه سيتم تنفيذ جميع المطالع والمنازل والمدرجة بالمخطط التفصيلي للمحور والتي سيكون لها أهمية كبيرة في ربط الكتلة السكنية الغربية والشرقية للمركز.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية حيث وجه الرئيس بأن تكون مشروعات وسائل النقل الحديثة والمنظومة الجديدة للمحاور والكباري على مستوى الجمهورية، متكاملة الجوانب لتصبح، ليس فقط للربط والتنقل، بل بمثابة شرايين تنمية وحياة لكل المواطنين على مستوى رقعة الدولة بالكامل، ولتوفير الوسائل التنموية من تسهيل للحركة وتعزيز معدلات التجارة والتصنيع والزراعة والتوسع الافقي بمفهومه الشامل.
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أكد المحافظ أن وزارة النقل ستقوم بتنفيذ المخطط التفصيلى للمحور والذى يتضمن جميع المطالع والمنازل المدرجة بالمخطط نفسه موضحا أن محور سمالوط الحر سيساهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق "القاهرة- أسيوط" الصحراوي الغربي، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي "القاهرة – أسوان" شمال مدينة سمالوط، من خلال ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل.
يذكر أن محور سمالوط الحر يصل طوله الي 24 كم وعرض 21 مترا، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 1.800 مليار جنيه، بحيث يكون محورا حرا .