دون أن يلعب.. نيس الفرنسي يحجز مقعدا فى بطولة الدوري الأوروبي

تأهل نادي نيس الفرنسي إلى بطولة الدوري الأوروبي للموسم المقبل، مستفيدا من هزيمة سانت إيتيان في نهائي كأس فرنسا لكرة القدم على يد البطل باريس سان جيرمان.

باريس سان جيرمان توج بكأس فرنسا، بفوزه 1-0 على سانت إيتيان في الدور النهائي، بهدف نيمار جونيور ، لتذهب بطاقة الدوري الأوروبي الثانية إلى نادي نيس صاحب المركز الخامس في الدوري الفرنسي.

البطاقة الأولى كانت من نصيب ليل صاحب المركز الرابع، ومع خسارة سانت إيتيان في نهائي كأس فرنسا، فقد فرصته في الصعود إلى البطولة القارية، وآلت البطاقة إلى صاحب المركز الخامس في الدوري، بسبب تأهل باريس سان جيرمان سلفا إلى دوري أبطال أوروبا.





ويتبقى بطاقة ثالثة، تنحصر بين ريمس صاحب المركز السادس في الدوري، وأوليمبيك ليون الذي يلعب نهائي كأس الرابطة الفرنسية أمام باريس سان جيرمان بعد أسبوع.





فوز ليون سيؤهله إلى أوروبا الموسم المقبل، وخسارته ستهدي البطاقة إلى ريمس الذي يتقدمه بمركز في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.