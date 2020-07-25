نادر شوقي: حسام غالي قادر على رئاسة الأهلي.. وخسر 19 مليونا لأنه صاحب كلمة .. فيديو

قال نادر شوقي وكيل اللاعبين ومالك الشركة التي تدير نادي الجونة أن حسام غالي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي وافق على مهمة العمل في الأشهر الستة الأولى بدون مقابل مالي نهائيًا.





وأضاف نادر شوقي خلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورت: "طلبت من حسام غالي العمل في الجونة وقلت له أنني بحاجة له في الفريق وكان يومها الفريق خاسرًا من وادي دجلة بهدف نظيف إلا أنه وافق وقالي لي أنا معاك".





وأكمل: علاقتي بحسام غالي قوية جدا كونه رجل صاحب كلمة، والدليل عدم موافقته على عرض لتنظيمم مباراة اعتزاله مقابل 19 مليون جنيه لأنه قد أعطى كلمة لرجل فى الإمارات بتنظيمه مهرجان اعتزاله.





واختتم: مقومات حسام غالي منذ أن كان لاعبا صغيرا تؤهله الى رئاسة النادي الأهلي يوما ما ، ولا توجد خلافات مع الخطيب مطلقا".