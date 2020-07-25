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أخبار العالم

إخماد حريق قرب مجمع سكني عسكري بطهران

السبت 25/يوليه/2020 - 03:42 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وكالات أنباء إيرانية بأن ماسًا بخط كهرباء أشعل حريقا في أشجار قرب منطقة إقامة خاصة بمسئولين بالجيش في طهران أمس الجمعة ونفت أن يكون الحريق ناجما عن انفجار.

وقال نائب رئيس شرطة طهران حميد هداوند لوكالة أنباء العمال شبه الرسمية إنه تم إخماد الحريق كما قال متحدث باسم إدارة الإطفاء إنه لم يكن هناك انفجار.

ونقلت تقارير إعلامية إيرانية عن هداوند قوله إن المنطقة المتضررة تقع قرب مجمع شاه داغيغي الذي يضم مقار إقامة بعض قادة الحرس الثوري ومسؤولين كبار آخرين.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية الخميس إن حكومات أجنبية ربما تكون وراء هجمات إلكترونية تعرضت لها منشآت إيرانية في الآونة ألأخيرة لكن الوزارة هونت من شأن احتمال أن يكون لتلك الحكومات دور في الحرائق والانفجارات.

وتناول مقال نشرته هذا الشهر وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء ما قالت إنه يمكن أن يكون تخريبا قام به أعداء مثل إسرائيل والولايات المتحدة لكن المقال لم يتهم أيا منهما مباشرة.
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