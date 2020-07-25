توخيل معلقًا على إصابة مبابي: لا أعرف ماذا حدث

علق توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي على إصابة نجمه كيليان مبابي في نهائي الكأس، مشيرا إلى "لا أعرف ماذا حدث".

لقاء مثير شهد إصابة مبابي وخروجه باكيا قبل نهاية الشوط الأول من المباراة.

باريس سان جيرمان انتصر بهدف مقابل لا شيء على حساب سانت إيتيان ليحصد لقب كأس فرنسا فى لقاء مثير شهد إصابة مبابي وخروجه باكيا قبل نهاية الشوط الأول من المباراة.

وقال توخيل في تصريحاته مع بي إن سبورتس 1 عقب المباراة : "لا أعرف تحديدا ماذا حدث لـ مبابي في لقطة الإصابة، تلك مواجهتنا الثالثة ضد سانت إيتيان وهذا الطرد الثالث لهم أمامنا".





وتابع غاضبا "لا أعرف لماذا يفعلون ذلك ضدنا دائما. الأمر مُفزغ، سنرى ماذا ينتظرنا في تشخيص إصابة مبابي".





وأشار "المباراة كانت صعبة للغاية، وهذا بالأمر الجيد، لأن الأهم دائما هو الفوز بالكأس في النهاية. لا أريد توجيه أي نقد لأي لاعب اليوم. عدنا للعب بعد إيقاف أكثر من 4 أشهر".





واستمر "لدينا الكثير من الأشياء لتحليلها. نسعى للفوز الآن بكأس الرابطة ومن بعده التركيز على دوري الأبطال".