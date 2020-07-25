ترامب يعترف: أحيانا أكون مندفعًا عندما أغرد على تويتر

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أنه أحيانًا ما يكون مندفعًا حينما ينشر تغريدات على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مشيرًا إلى أنه أحيانًا يندم على هذا الأمر.





وأضاف ترامب خلال مقابلة مع مؤسس موقع "بارستول سبورتس"، ديف بورتنوي: "المشكلة لا تتعلق بتصريحاتي على الإنترنت، بل عندما أقوم بإعادة تغريدات حسابات معجبين".





وتابع: "إعادة التغريد دائما في الغالب ما تسبب لي المشاكل"، مشيرًا إلى أنه لا يفحص بعناية بشكل دائم الأشخاص الذين يعيد تغريداتهم.



