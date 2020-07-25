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رياضة

طولان يطمئن على حالة لاعبي إنبي بعد التعادل أمام طنطا

السبت 25/يوليه/2020 - 05:32 ص
حلمى طولان
حلمى طولان
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محمد رشاد
اطمأن حلمى طولان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبى على حالة عدد كبير من لاعبيه بعد خوض أكثر من مباراة ودية آخرها أمام طنطا والذى انتهى بالتعادل بدون أهداف، في المباراة التى جمعت الفريقين أمس على ملعب بتروسبورت ضمن استعدادات إنبى لاستئناف مبارايات الدورى العام.

ودفع خلال اللقاء الكابتن حلمى طولان المدير الفنى للفريق للفريق البترولي بعدد من التبديلات بهدف الاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للاعبين، وإكسابهم حساسية المباريات تمهيدا لاستكمال مشوار الفريق في الدوري.

ويستعد إنبي للقاء الأهلي المحدد موعده يوم 9 أغسطس المقبل عقب استئناف النشاط بعد توقف استمر أكثر من 4 أشهر.
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