AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صاحبة رأي لـ إليسا تقترب من المليون مشاهدة

السبت 25/يوليه/2020 - 08:28 ص
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
حققت أغنية "صاحبة رأي" لـ إليسا، نجاحا كبيرا، حيث اقتربت من كسر حاجز المليون مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري .. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه .. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري .. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".

أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف .. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف .. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".

أغنية "صاحبة رأي" كلمات: أسامة مصطفى، والحان : سامر أبو طالب، وتوزيع موسيقي: هادي شرارة، وهندسة صوت وميكس: ايلي بربر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنغني كمان وكمان لـ إليسا تحصد 6.5 مليون مشاهدة.. فيديو

هنغني كمان وكمان لـ إليسا تحصد 6.8 مليون مشاهدة.. فيديو

هنغني كمان وكمان لـ إليسا تقترب من 7 ملايين مشاهدة.. فيديو

إليسا تطرح أغنية صاحبة رأي على يوتيوب.. فيديو

سامر أبو طالب لـ صدى البلد: سعيد بالتعاون مع إليسا في أغنية صاحبة رأي

محمود الخيامي لـ "إليسا" بعد طرح صاحبة رأى: مختصرة شخصيتك الحقيقية

ترشيحاتنا

استجمام قبل الحفلات.. عمر كمال يشارك جمهوره صورة بحمام السباحة

التنمية المحلية: «الكاحول» شخص تحرر المخالفة باسمه والمسؤولية تقع على البائع

وزير الأوقاف: نعد خطة وتصور جديد لكيفية عودة صلاة الجمعة

مدرب أتالنتا عقب إصابة مبابي: لا نسعى للفوز على حساب مصائب الآخرين

بفستان طويل .. جوهرة تستعرض جمالها عبر انستجرام

شاهد.. هنا الزاهد تشعل التيك توك برفقة أختها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee .. صور

بإطلالة ملفتة.. جوهرة تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها

أستاذ بجامعة أكسفورد: كورونا سيبقى للأبد واللقاحات غير مجدية