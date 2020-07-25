حدود ذكية وفتاكة.. إسرائيل تنشر منظومة أمنية في الضفة

ذكرت صحيفة "ماكور ريشون" العبرية اليوم، السبت، أن الجيش الإسرائيلي دشن منظومة أجهزة متطورة وكاميرات جنوب الضفة الغربية المحتلة أطلق عليها اسم "حدود ذكية وفتاكة"، بهدف رصد تحركات الفلسطينيين والحد من تنفيذ أي عمليات إطلاق نار أو طعن محتملة.





وبحسب صحيفة "ماكور ريشون" الإسرائيلية نقلًا عن ضابط إسرائيلي، فإنه "تم إدخال تحسينات على المنظومة قبل نصبها في جنوب الضفة، وملاءمتها لهذه المنطقة، وأجريت تجارب عليها، تناولت سيناريوهات متنوعة، بدءا من عمليات طعن وحتى عمليات إطلاق نار من داخل بيوت".





وأضاف الضابط "بإمكاني القول إن المنظومة نجحت في الامتحان وبكافة السيناريوهات وهي عملياتية وستساعد كثيرا في الحفاظ على نسيج حياة سليم في المنطقة".





ويطلق الجيش الإسرائيلي على المنظومة اسم "حدود ذكية وفتاكة"، ويتم نشرها في جنوب الضفة الغربية ضمن خطة "تنوفا" الأمنية لرئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي.





يشار إلى أن الجيش الإٍسرائيلي ركب مثل هذه المنظومة بشمال الضفة الغربية في العام الماضي.