AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مسحة واختبار بدني.. وجيه أحمد يكشف تفاصيل الفوج الرابع والخامس لحكام الدورى

السبت 25/يوليه/2020 - 08:38 ص
وجيه أحمد
وجيه أحمد
Advertisements
يسرى غازى
كشف وجيه أحمد القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام عن كواليس معسكر حكام الدورى الممتاز المقام حاليا فى  تريومف استعدادا لعودة الدورى المحلي.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن تقديم منافسات بطولة الدورى الممتاز لمدة ٢٤ ساعة ليقام يوم ٦ بدلا من ٧ أغسطس القادم.

قال وجيه أحمد فى تصريحات خاصة لصدى البلد: ختام الفوج الرابع من معسكر حكام الدورى سيكون اليوم السبت بعدما تم عمل مسحة شاملة لجميع العناصر المتواجدة.

تابع، سوف يتم إجراء اختبار بدني صباح اليوم السبت لكل عناصر المنظومة التحكيمية من أجل الاطمئنان على الجاهزية البدنية لكل حكام الفوج الرابع قبل انتهاء المعسكر.

وقال: سوف تبدأ فعاليات الفوج الخامس من معسكر حكام الدورى الممتاز ظهر اليوم السبت فى نفس الفندق ويعتبر الفوج الأخير استعدادا للمشاركة فى إدارة منافسات بطولة الدورى الممتاز على أن تجرى مسحة فيروس كورونا للعناصر التحكيمية قبل بدء المعسكر الخاص بهم الاطمئنان على سلامتهم من النواحى الصحية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمشاركة 30 عنصرا.. معسكر حكام الـ VAR تحت إشراف الفيفا خلال أيام

أونلاين .. معسكر الـ VAR للحكام تحت إشراف الفيفا الأسبوع القادم

انطلاق الفوج الثاني من معسكر حكام الدورى اليوم

بعد إصابة حكم بكورونا.. اتحاد الكرة يفرض السرية على معسكر حكام الدوري

بعد عودة الدوري.. 32 حكما يجتازون اختبار اللياقة البدنية في ختام معسكر الفوج الثاني

استعدادا للدورى.. انطلاق معسكر ال var للحكام لمدة ٤٨ ساعة

ترشيحاتنا

ميكاج جذاب وفستان أنيق.. أحلام تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

5 طرق للاستفسار عن التصالح على مخالفات البناء

في ذكرى ميلاد شوقى شامخ.. شارك في 25 مسلسلًا و30 فيلما

نادر شوقي: رمضان صبحي تلقى عرضا مغريا من مصر و5 أندية أوروبية تفاوضه.. فيديو

بارتفاع أكثر من 40 جنيها خلال أسبوع.. أسعار الذهب اليوم تسجل 848 جنيها للجرام عيار 21

بإطلالة ملفتة.. جوهرة تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها

AdvertisementS

شوبير يرد على فاروق جعفر: 6 سنوات كابتن الأهلي ومنتخب مصر ولم أجلس مع حكم

بكري سليم: الزمالك تحول إلى نادي عالمي في عهد مرتضى منصور

نادر شوقي: رمضان صبحي تلقى عرضا مغريا من مصر و5 أندية أوروبية تفاوضه.. فيديو

فيفا 2021.. أول تعليق من اتحاد الكرة على مشاركة مصر في كأس العرب

بعد اجتيازه الفحوصات الطبية.. تقارير: الزمالك يرفض عودة المثلوثي للصفاقسي

مبابي يطمئن رئيس فرنسا على حالته: لا أعتقد أنني مصاب بكسر

أخبار الرياضة.. وفاة والد المعلق أيمن الكاشف.. شوبير يرد على تصريحات فاروق جعفر بسبب الحكام.. وكيله: حسام غالي رئيسًا للأهلي يوما ما

نادر شوقي: حسام غالي قادر على رئاسة الأهلي.. وخسر 19 مليونا لأنه صاحب كلمة .. فيديو

مدرب أتالنتا عقب إصابة مبابي: لا نسعى للفوز على حساب مصائب الآخرين

توخيل معلقًا على إصابة مبابي: لا أعرف ماذا حدث

وفاة والد المعلق الرياضي أيمن الكاشف

علاقتي معه إنسانيًا جيدة.. نادر شوقي: غضبي من أحمد فتحي بسبب طريقة الرحيل.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات سكودا سكالا skoda scala الجديدة في مصر.. صور

ميكاج جذاب وفستان أنيق.. أحلام تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

مواصفات جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee .. صور