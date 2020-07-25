مسحة واختبار بدني.. وجيه أحمد يكشف تفاصيل الفوج الرابع والخامس لحكام الدورى





كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن تقديم منافسات بطولة الدورى الممتاز لمدة ٢٤ ساعة ليقام يوم ٦ بدلا من ٧ أغسطس القادم.





قال وجيه أحمد فى تصريحات خاصة لصدى البلد: ختام الفوج الرابع من معسكر حكام الدورى سيكون اليوم السبت بعدما تم عمل مسحة شاملة لجميع العناصر المتواجدة.





تابع، سوف يتم إجراء اختبار بدني صباح اليوم السبت لكل عناصر المنظومة التحكيمية من أجل الاطمئنان على الجاهزية البدنية لكل حكام الفوج الرابع قبل انتهاء المعسكر.





وقال: سوف تبدأ فعاليات الفوج الخامس من معسكر حكام الدورى الممتاز ظهر اليوم السبت فى نفس الفندق ويعتبر الفوج الأخير استعدادا للمشاركة فى إدارة منافسات بطولة الدورى الممتاز على أن تجرى مسحة فيروس كورونا للعناصر التحكيمية قبل بدء المعسكر الخاص بهم الاطمئنان على سلامتهم من النواحى الصحية.

كشف وجيه أحمد القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام عن كواليس معسكر حكام الدورى الممتاز المقام حاليا فى تريومف استعدادا لعودة الدورى المحلي.