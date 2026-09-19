سفير مصر بتونس يعقد لقاءً مع عدد من أعضاء الجالية المصرية

عقد سفير مصر لدى تونس السفير باسم حسن، لقاءً مع عدد من المواطنين المصريين بهدف متابعة أوضاعهم والاستماع إلى أبرز شواغلهم واستفساراتهم.

واستعرض السفير باسم حسن نتائج النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، والمبادرات التي تم الإعلان عنها في المجالات الثقافية والتعليمية والاستثمارية والعلاجية، وسبل استفادة أبناء الجالية منها.



كما تناول اللقاء، عددا من الموضوعات المتعلقة بأوضاع الجالية، وفي مقدمتها إجراءات الإقامة والتأشيرات والتبادل التجاري وحركة الطيران بين البلدين.

وجددت السفارة تأكيد حرصها على استمرار التواصل مع أبناء الجالية وتلقي شكاواهم ومقترحاتهم، مثمنةً دورهم في تعزيز الروابط بين مصر وتونس.