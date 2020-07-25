طلاب الدبلومات الفنية يتوافدون على اللجان لبدء امتحاناتهم النظرية

بدأ منذ قليل توافد طلاب لجنة مدرسة باحثة البادية لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2020 "النظرية - دور أول" اليوم السبت، وذلك وسط تواجد أمني من قبل وزارة الداخلية، حيث يحرص الطلاب على الالتزام بالإجراءات الاحترازية أمام اللجان.



جدير بالذكر أنه، تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية 2020 "النظرية - دور اول" اليوم السبت الموافق 25 يوليو 2020، على أن تنتهي يوم الخميس 13 أغسطس 2020، ويؤدي الطلاب اليوم الامتحان في اللغة العربية.



ويؤدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام 776161 طالبا وطالبة أمام 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13 /8 /2020.



ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركزا بجميع المحافظات.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2020 سوف تشهد اليوم السبت اهتماما بالغا بتنفيذ إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



حيث قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني، إنه قد أصدر تعليمات لجميع رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان.



وأكد نائب وزير التربية والتعليم، أنه سيتم من اليوم قياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا قبل دخول اللجان، وتوزيع كمامة قطنية، وواقي بلاستيكي للوجه، وواقي للحذاء، وكميات كافية من المطهرات لكل طالب.

