غرفة بورسعيد: تصريحات المحافظ بشأن الحصص الاستيرادية مجرد اقتراح

أكدت غرفة بورسعيد التجارية، أن تصريحات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حول الحصص الاستيرادية مجرد اقتراح وليس قرارا.





وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد أدلى بعدد من التصريحات حول الحصص الاستيرادية، بأن عصر الحصص الاستيرادية قد انتهى وبداية من العام القادم 2021 لن يسمح ببيعها وأن هذا القرار جاء نتيجة بعض محاولات التهريب المتعددة التى احبطها رجال حرس الحدود والجمارك والأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية، مما ادى لغضب تجار بورسعيد وعقد اجتماع مع رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد ومجموعة من التجار وأصحاب الحصص الاستيرادية.





واكد محمد سعدة رئيس غرفة بورسعيد التجارية، انه تقابل مع محافظ بورسعيد لمناقشة ماتم بشأن الحصص الاستيرادية، وأوضح المحافظ أن ماصرح به هو اقتراح وليس قرارًا حيث انه لم يعرض على مجلس ادارة الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرةولم يعرض على مجلس ادارة الغرفة التجارية الممثل الشرعى لتجار بورسعيد.









وأضاف سعدة في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" تمسك الغرفة التجارية ببورسعيد بموقفها منذ اول العام بضرورة الاستمرار بالعمل بالبطاقات الاستيرادية بكافة فئاتها على غرار السنوات السابقة نظرا للظروف الراهنة من كساد ووباء كورونا تمشيا مع اتجاهات الدولة فى التيسير على المواطنين.





وطمأن مجلس ادارة الغرفة التجارية ببورسعيد جميع تجار بورسعيد بأن الحصص الاستيرادية سارية بنفس القواعد والشروط الحالية دون تغيير.