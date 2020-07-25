لمرضى السكر.. نظام غذائي لضبط معدله في الدم

يعتبر مرض السكر من الأمراض الشائعة والمنتشرة بين الكثير من الأشخاص ولا يفرق بين رجل أو امرأة، فقد يعاني بعض الأشخاص من وجود خلل عند قياس السكر مما يجعل الكثيرن يحتارون فى اختيار الأطعمة والوجبات الصحية.





قدم الدكتور تامر الشافعي، استشاري الأمراض الباطنة وأمراض الكبد والجهاز الهضمي، مجموعة من النصائح الضرورية لمرضى السكر أهمها:





- ينصح باستشارة الطبيب لتظبيط جرعات العلاج.

- تناول 3 وجبات أساسية و2 وجبة خفيفة.

- تناول الفاكهة كوجبة خفيفة وليس مع الوجبات الأساسية.

- تناول الخضراوات الطازجة كالسلطة.

- تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل خبز القمح الكامل والأرز البني.

- عدم الجمع بين نوعين من النشويات معا في الوجبة مثل الخبز والأرز.

- التقليل من تناول الحلويات.

- تناول معلقة زيت زيتون.

- تجنب تناول عصائر الفاكهة والفاكهة المعلبة.

- الالتزام بكميات الطعام المحددة مع أخصائي التغذية.

- تقليل نسبة الملح في الطعام وستبدال الملح بالتوابل وابتعد عن الأطعمة المحفوظة واستبدالها بالطازجة.





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وفى هذا السياق قدم استشاري الأمراض الباطنة وأمراض الكبد والجهاز الهضمي، نظاما غذائيا صحيا لمريض السكري، ويتمثل في:



-وجبة الإفطار

1 بيضة أو 6 ملاعق فول أو قطعة جبن قريش +نصف رغيف بلدي +طبق سلطة أو 1 خيار مقشر

أو

6 ملاعق بليلة أو شوفان + كوب لبن + معلقة صغيرة عسل نحل







- بين الإفطار والغداء

1 ثمرة موز





-وجبة الغداء

صدر فرخه مشوي أو مسلوق أو 2 قطعة لحم أحمر أو سمكة مشوية + 4 لـ 6 ملاعق أرز أو مكرونة +4 ملاعق خضار نيxني + طبق سلطة كبير





-بين الغدا والعشاء

1 ثمرة تفاح مقشر





-وجبة العشاء

1 كوب زبادي + 1 معلقه جنين القمح + 1 معلقة صغيرة عسل نحل + 1 خيارة مقشرة



