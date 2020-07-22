8 طرق تحميك من غيبوبة السكر

كيف تحمي نفسك من غيبوبة السكر ؟

1-تناول الأدوية التي وصفها الطبيب المتابع لحالتك بانتظام ووفقًا لتعليماته

بحسب نصائح موقع هيلث لاين ، إليك أبرز النصائح التي عليك اتباعها باستمرار لتجنب حدوث غيبوبة السكري.

2-فحص مستوى السكر في الدم بشكل متكرر والتي تعرف من خلالها إذا كان مستوى السكر ضمن النسب الطبيعية أم لا

3-إتباع نظام غذائي صحي والحرص على تناول وجبات خفيفة يساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم.





4-جراء فحص البول بحثًا عن الكيتونات إذا كان السكر أعلى من 240ملليجرام / ديسيلتر، وخاصة في حالة المرض والحمى





5-الاحتفاظ بمصادر للجلوكاجون أو أي مواد سكرية سريعة المفعول مثل أقراص الجلوكوز وعصير البرتقال، لعلاج انخفاض سكر الدم المفاجئ





6-الامتناع عن تناول المشروبات الكحولية بسبب تأثيرها السلبي على مستوى السكر في الدم



7-لابد من استخدام جهاز مراقبة الجلوكوز باستمرار لمراقبة مستويات السكر في الدم خاصة مع الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الحفاظ على مستوى ثابت من سكر الدم





8-تعريف أفراد الأسرة بأعراض انخفاض وارتفاع السكر لمساعدة المريض .