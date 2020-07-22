8 طرق تحميك من غيبوبة السكر

تعتبر غيبوبة السكر
من أكثر المشاكل الصحية التي تهدد مريض السكري، خاصة من النوع 2، وتحدث غيبوبة السكر نتيجة ارتفاع أو انخفاض مستويات السكر في الدم
، ويبدأ المريض في فقد الاستيعاب والاستجابة مع من حوله.
كيف تحمي نفسك من غيبوبة السكر ؟
بحسب نصائح موقع هيلث لاين ، إليك أبرز النصائح التي عليك اتباعها باستمرار لتجنب حدوث غيبوبة السكري.
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1-تناول الأدوية التي وصفها الطبيب المتابع لحالتك بانتظام ووفقًا لتعليماته
2-فحص مستوى السكر في الدم بشكل متكرر والتي تعرف من خلالها إذا كان مستوى السكر ضمن النسب الطبيعية أم لا
3-إتباع نظام غذائي صحي والحرص على تناول وجبات خفيفة يساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم.
4-جراء فحص البول بحثًا عن الكيتونات إذا كان السكر أعلى من 240ملليجرام / ديسيلتر، وخاصة في حالة المرض والحمى
5-الاحتفاظ بمصادر للجلوكاجون أو أي مواد سكرية سريعة المفعول مثل أقراص الجلوكوز وعصير البرتقال، لعلاج انخفاض سكر الدم المفاجئ
6-الامتناع عن تناول المشروبات الكحولية بسبب تأثيرها السلبي على مستوى السكر في الدم
7-لابد من استخدام جهاز مراقبة الجلوكوز باستمرار لمراقبة مستويات السكر في الدم خاصة مع الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الحفاظ على مستوى ثابت من سكر الدم
8-تعريف أفراد الأسرة بأعراض انخفاض وارتفاع السكر لمساعدة المريض .