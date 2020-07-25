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أخبار البلد

#مصر_100_مليون_عسكري يشعل تويتر.. ومغردون: جاهزين ندفن أي حد يفكر يمسك يا مصر

السبت 25/يوليه/2020 - 10:32 ص
صدى البلد
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سيد احمد
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" #مصر_100_مليون_عسكري بعد موافقة المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا وجاءت التغريدات كالآتى: 


‏‎#مصر_100_مليون_عسكري:كل الدول تمتلك جيوش ال مصر تمتلك سبائك من الذهب ..وقت الجد مصر 100 مليون عسكرى..100 مليون شهيد فداكى يامصر ..تحيا مصر دائما وابدا حره مستقله عظيمه ..‏احنا الجيش اللي مش بيخاف من الموت احنا ال100مليون جاهزين ندفن اي حد يفكر يمسك يا مصر ‎#مصر_100_مليون_عسكري .


وقال آخرون في نفس الهاشتاج: ثقتنا كبيرة فى جيشنا العظيم..وكل مصرى ومصرية جاهزين..كل فى موقعه يقوم بواجبه نحو..الوطن وفداكى يا مصر ..كلنا الجيش المصري وتحت امر الجيش فى اى وقت.

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