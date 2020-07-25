الثقافة تطلق مشروع أبطال من بلدنا وتحول حكايات الولاد والأرض إلى أعمال مسرحية

أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، مشروع "أبطال من بلدنا" والهادف إلى تحويل قصص بطولات وتضحيات أبناء القوات المسلحة والتى ضمها كتاب "حكايات الولاد والأرض" للكاتب الصحفى محمد نبيل إلى أعمال مسرحية، وذلك من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض.









وقالت "عبد الدايم" إن مشروع "أبطال من بلدنا" يأتى على طريق تخليد العظماء وضمن خطوات استنهاض الهمم لاستكمال المسيرة الحضارية التى انطلقت منذ فجر التاريخ.









وأضافت أنه انطلاقا من ضرورة التعريف بتضحيات هؤلاء البواسل الذى قدموا حياتهم فداءً للوطن يتم تجسيد قصص كتاب "حكايات الولاد والأرض" فى أعمال مسرحية تطوف مختلف أنحاء البلاد لإلقاء الضوء على الأمجاد التى حققها أبناء القوات المسلحة بهدف المساهمة فى بناء الشخصية الوطنية.









وأوضحت أن المرحلة الأولى من المشروع تضم 6 محافظات هى بورسعيد، وأسيوط، والجيزة، والدقهلية، والغربية، وأسوان، على أن يتم استكمال باقي المحافظات تباعا، مؤكدة أن الذاكرة الوطنية تزخر بالكثير من البطولات التى قدمها أبناء مصر الذين ستبقى سيرتهم عبرة وقدوة للأجيال القادمة.











من جانبه، قال رئيس هيئة قصور الثقافة إن المشروع ينطلق في النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل بإشراف الفنان هشام عطوة، نائب رئيس الهيئة وتنفذه الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة، برئاسة الفنان أحمد الشافعى، والتى تعمل على تقديم معالجات مسرحية لقصص بطولات كتاب "حكاية الولاد والأرض"، والتى تتناول سيرة نماذج مضيئة من رجال القوات المسلحة تعرض في مختلف ربوع مصر وتبدأ في المدينة الباسلة بورسعيد بحكاية الشهيد جندى مقاتل مصطفى خضر من إخراج محمد عشري، وفي أسيوط تروى قصة الشهيد جندى مقاتل أبانوب ناجح مرزوق من إخراج خالد أبو ضيف، وتشهد محافظة الجيزة حكاية الشهيد جندى محمود حامد أبو العلا من إخراج أحمد طه، أما محافظة الدقهلية فتستقبل حكاية الشهيد على على السيد من إخراج سعيد منسي، ويتعرف أبناء محافظة الغربية على حكاية الشهيد رقيب محمد السيد إسماعيل إخراج السيد فجل، وتعرض في أسوان حكاية الشهيد جندى عمر حسين عبد الله سنوسي من إخراج شاذلي فرح.









يذكر أن كتاب "حكايات الولاد والأرض" من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج، ويعد توثيقا لبطولات الشهداء من الجوانب الإنسانية، كما يكشف عن علاقات الشهداء بمجتمعهم من خلال شهادات حية لأفراد أسرهم.