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فن

موهبته مَش طبيعية.. أمير طعيمة يشيد بـ الشاعر أبو نعمة

السبت 25/يوليه/2020 - 12:59 م
الشاعر محمد ابو نعمة
الشاعر محمد ابو نعمة
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آيه عاطف - محمد نحلة
حرص الشاعر أمير طعيمة، على الإشادة بالشاعر أبو نعمة، من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك".

قام أمير طعيمة، بإعادة نشر مقطع شعري لأبو نعمة وعلق عليه قائلًا :"شاعر سنه صغير بس موهبته مَش طبيعية .. انتظروه لانه عنده كتير و انا شخصيا بنبهر بيه".

يذكر أن أبرز أعمال أبو نعمة، أغنية "بنت أكابر" للفنانة أصالة، وهي من الحان محمود الخايمي، وتوزيع علي فتح الله، وقد حققت الأغنية نجاح كبير جدًا فور طرحها.

تقول كلمات بنت أكابر :"عمال يعادي ويتكابر.. ويسوق في عنده ومش صابر ..وانا من عيله وبنت أكابر..وفي وسط ناسي ياناس أيه ..
سبحان مازان حسنه ورسمه .. ده الناس بيتغنوا بإسمه .. ورد وطرح قبل مواسمه .. من غير لا زرع ولا سقايه".
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