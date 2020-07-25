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أخبار البلد

لو كنت مصريا بالخارج.. إزاي تسجل بياناتك باللجنة العليا للانتخابات

السبت 25/يوليه/2020 - 12:53 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
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سعيد العربي
استعرضت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، خطوات مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ عن طريق استخدام آلية البريد السريع، والتي تبدأ بدخول المواطن المصري بالخارج للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات وتسجيل بياناته على الرابط التالي https://www.elections.eg/، اعتبارا من السبت 25 يوليو وحتى الجمعة 31 يوليو الجاري، وبمجرد التسجيل سيظهر للمواطن رقم كودي إذا كان من المسجلين بقواعد الناخبين المقيدة بالهيئة الوطنية للانتخابات، ويعتبر هذا الرقم الكودي رقم سري لا يمكن للمواطن مشاركته مع آخرين، ويستطيع المواطن من خلال هذا الرقم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ يومي 9-10 أغسطس المقبل.


وأضافت وزيرة الهجرة في بث مباشر على صفحة الوزار بفيس بوك أنه على المواطنين الحاصلين على الرقم الكودي الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 9-10 أغسطس المخصصين لمشاركة المصريين بالخارج في العملية الانتخابية، وإدخال الكود الخاص بيهم، سيظهر للناخب في هذا الوقت قائمتين بالترشيح الفردي والقائمة، سيقوم الناخب بعد ذلك بطباعة القائمتين واختيار من يرغب في انتخابهم من المرشحين، ثم يضع هاتين القائمتين باختياره من المرشحين في مظروف مغلق، وبمجرد الانتهاء من ذلك سيظهر للناخب إقرار على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات يفيد بمشاركته في العملية الانتخابية.


وتابعت أنه على الناخب طباعة هذا الإقرار أيضا والتوقيع عليه، ثم يرفقه بصورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر مع صورة من الإقامة الخاصة به وإذا كان مزدوج الجنسية فيرفق صورة من جواز سفره الأجنبي، ووضع هذه الأوراق في ظرف آخر مغلق.


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