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رياضة

الكاف: اتهامات فاروق جعفر مرفوضة وتسيء لسمعة الكرة المصرية

السبت 25/يوليه/2020 - 12:53 م
رئيس الكاف وهانى
رئيس الكاف وهانى ابوريدة
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يسرى غازى
رفض عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة" عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اتهامات فاروق جعفر نجم نادى الزمالك الأسبق بالفساد لحكام أفريقيا ومجاملة النادى الأهلي والزمالك ومنتخب مصر جيل 90.

وقال شطة فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "إن فاروق جعفر ارتكب خطأ جسيما وليس معنى أن تجامل حكما قبل المباريات واستضافته من قبل الدولة المضيفة للمباراة أن هناك فسادا ومجاملة وهذا الكلام لا يصدر من لاعب بحجم فاروق جعفر وأداؤه مع المنتخب وأن الأمر يدل على أنه لم يكن فى وضع يستطيع خلاله أن يراجع نفسه فيه بل ويسيء إليه وإلى تاريخه وللفترة التي كان يشارك فيها.
وأضاف: الكاف يعلم تمام أن الدولة التى تستضيف الحكام تقوم باستضافة الحكام وحديث فاروق جعفر فيه اتهامات مباشرة للحكام المصريين بالمجاملة بجانب الأفارقة ولذلك قرر الكاف أن تكون التذاكر والطيران على حساب الكاف منعا للشبهات.
وتابع: مصر عموما ليست بحاجة الى مجاملة الحكام وكانت تكسب بالخبرات والنجوم وأعتقد زلة لا تغتفر من فارق جعفر ويجب أن يتداركها، لافتا إلى أنه وجه اتهاما للجميع بالفساد واتهاماته غير صحيحة على الإطلاق ومن الوارد أن يكون تحت ضغوط الجماهير يمكن أن يتصدر هفوات من الحكام.

وقال إنه لم يحدث فى منتخب 90 أن تمت مجاملته ومستعد إعادة كل أهداف الفراعنة الكبار من جيل 90 وحتى الهدف الذى أحرزه حسام حسن لا غبار عليه وأنت قدوة يا فاروق جعفر والمفترض ألا يصدر منك تلك الاتهامات.

وشدد شطة على أنه ينفى عن الكاف وحكامه اتهامات بالفساد العام والاتهام فى بطولات مصر، مشيرا إلى أنها سقطة من فاروق جعفر والعالم كله سمع ذلك، مشددا على أن ذلك يضر بسمعة الكرة المصرية عموما.

يذكر أن فاروق جعفر قال في تصريحات لقناة الزمالك: "الحكام الأفارقة كانوا يجاملون الأهلي والزمالك في البطولات الإفريقية، الأندية المصرية استفادت من أخطاء التحكيم، وخلال فترة الثمانينات كانت الأندية تجامل الحكام الأفارقة عندما يأتون إلى مصر لإدارة المباريات".

واستطرد: "كنت أجلس برفقة المسؤول الإداري مع الحكام الأفارقة ونجاملهم من خلال توفير لهم فنادق على أعلى مستوى، وتوفير سيارة خاصة فارهة فئة معينة تنقل الحكم سواء إلى مقر تواجده وإلى ملعب المباراة".

وقال: "كنا نجتمع بالحكام الأفارقة قبل المباراة، جميع الأندية المصرية استفادوا من الحكام في البطولات الإفريقية خاصًة وأنه كان هناك اجتماع فني قبل المباراة حيث الحكام يخيرون قائد الفريق بالحصول على ركلة جزاء أم طرد لاعب من الفريق المنافس".

وأضاف:"هذا كان يفعله أيضا الأهلي والإسماعيلي والمقاولون والفرق الأخرى التي شاركت خلال تلك الفترة بالبطولات الإفريقية، قمنا في الزمالك بذلك بعدما علمنا أن هذا ما تفعله الأندية الأخرى في مبارياتها".

ولفت إلى أن منتخب مصر تأهل أيضا إلى كأس العالم عام 1990 بالمجاملة، الكرة كانت تدخل مرمى مصر والحكام لا يحتسبون الأهداف ولولا المجاملات التحكيمية لما تأهلنا".

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