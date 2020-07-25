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حوادث

ضبط 602 هارب و10 كجم بانجو بحوزة 11 متهما بأسوان

السبت 25/يوليه/2020 - 01:39 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل الأجهزة الأمنية المعنية داخل نطاق محافظة أسوان حملاتها لبسط الأمن في الشارع من خلال لضبط الخارجين عن القانون والقضاء على كافة أشكال الجريمة  .

وفى هذا الإطار تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مجموعة من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية حيث تم ضبط 602 هاربًا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان من بينهم 129 هاربًا من جنح الحبس الجزئي، وضبط 22 هاربًا من جنح الحبس المستأنف .

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 290 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 159 محكوما عليهم فى جنح المخالفات ، وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.

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وفى نفس السياق تم ضبط 11 متهم من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة ، وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن 10,200 كيلو جرام  ، و 5 أسلحة نارية ، بجانب 40 جرام من مخدر الهيروين ، وتم التحفظ على المتهمين، والمواد المخدرة والأسلحة النارية ، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 17 قضية تموينية شملت 7 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، و 2 قضايا لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمى ، و 8 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار .

فيما تم ضبط 288 مخالفة مرورية متنوعة تضمنت ضبط توك توك بدون ترخيص، وتحرير 36 مخالفة تجاوز حد السرعة ، بجانب التصالح الفورى فى 37 مخالفة، وتحرير 70 مخالفة غرامة ونش، بالإضافة إلى سحب تراخيص 49 حالة لعدم قبول التصالح ، وتحرير 95 مخالفة متنوعة. 
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