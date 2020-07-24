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حوادث

ضبط 701 هارب من أحكام و12 كجم بانجو بحوزة 10 متهمين بأسوان

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:58 م
ضبط 701 هاربًا من
ضبط 701 هاربًا من أحكام
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شاذلى عبد الفتاح
تستكمل الأجهزة الأمنية المعنية داخل نطاق محافظة أسوان حملاتها لبسط الأمن في الشارع من خلال لضبط الخارجين عن القانون والقضاء على كافة أشكال الجريمة  .

وفى هذا الإطار تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مجموعة من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية حيث تم ضبط 701 هاربًا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان من بينهم 136 هاربًا من جنح الحبس الجزئي، وضبط 21 هاربًا من جنح الحبس المستأنف .

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 381 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 161 محكوما عليهم فى جنح المخالفات ، وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.

وفى نفس السياق تم ضبط 10 متهمين من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة ، وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن 12,300 كيلو جرام  ، و 4 أسلحة نارية ، وتم التحفظ على المتهمين، والمواد المخدرة والأسلحة النارية ، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 17 قضية تموينية شملت 5 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، و 5 قضايا لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمى ، و 7 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار .

فيما تم ضبط 286 مخالفة مرورية متنوعة تضمنت ضبط توك توك بدون ترخيص، وتحرير 39 مخالفة تجاوز حد السرعة ، بجانب التصالح الفورى فى 33 مخالفة، وتحرير 80 مخالفة غرامة ونش، بالإضافة إلى سحب تراخيص 43 حالة لعدم قبول التصالح ، وتحرير 90 مخالفة متنوعة. 
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